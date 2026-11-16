Spread a 105 punti base e rendimenti al 4,43%, ancora timori per la guerra in Medio Oriente

La situazione dello spread e dei rendimenti dei Btp decennali italiani è stabile, in attesa degli ultimi sviluppi in Medio Oriente e dell'impatto che questi avranno sul prezzo del petrolio

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Matteo Runchi

Editor esperto di economia e attualità

Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

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Spread a 105 punti base e rendimenti al 4,43%, ancora timori per la guerra in Medio Oriente
ANSA

All’apertura del 16 novembre lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla chiusura della scorsa settimana. Pesa lo stallo in Medio Oriente e i recenti segnali di destabilizzazione nel Golfo. Sempre più petroliere stanno subendo danni attraversando lo Stretto di Hormuz e gli Stati Uniti hanno di nuovo tre portaerei nella regione.

Senza un cambiamento di lungo periodo in questo scenario, difficilmente lo spread e i rendimenti dei titoli di Stato italiani ed europei torneranno a calare ai livelli di inizio anno. Nonostante la riduzione del prezzo del petrolio, i timori per un ritorno della guerra in Medio Oriente continuano infatti a preoccupare i mercati.

Notizia in aggiornamento.

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