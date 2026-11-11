Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a crescere con un sostanziale aumento dei rendimenti: c'entra il petrolio, ma anche l'inflazione degli Stati Uniti

ANSA

Dopo il netto abbassamento di ieri, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a crescere durante i primi minuti dopo l’apertura dell’11 novembre. Il differenziale è passato a 105 punti base, ma sono i rendimenti a farsi notare, passando dal 4,27% della mattinata di ieri al 4,35%.

Non si tratta solo della conseguenza della fine del calo del prezzo del petrolio, che sembra essersi stabilizzato a 86 dollari al barile. Ieri gli Usa hanno registrato un’inflazione superiore alle aspettative e questo potrebbe avere un effetto a catena sui titoli di Stato statunitensi ed europei.

Perché spread e rendimenti sono tornati a crescere

La giornata di ieri sembrava far presagire un ritorno dello spread e soprattutto dei rendimenti dei titoli di Stato alla normalità. Il calo del prezzo del petrolio, sceso di oltre il 20% in 10 giorni, sembrava la spinta giusta per riportare queste metriche più vicine alla media degli ultimi anni e lontane dai picchi di ottobre.

L’apertura dell’11 novembre è però andata in controtendenza. Lo spread è aumentato di tre punti rispetto a quella del giorno precedente, a 105 punti base, mentre i rendimenti sono cresciuti di otto centesimi, al 4,35%. È bastato che gli Usa pubblicassero dati sull’inflazione negativi per destabilizzare un’altra volta il mercato delle obbligazioni statali.

Perché l’inflazione statunitense influenza gli spread europei

Ieri gli Usa hanno pubblicato i dati sull’inflazione di ottobre, che è cresciuta dello 0,4% rispetto a settembre. Più di quanto atteso, anche se meno dello 0,6% del mese precedente. Questo potrebbe causare un effetto a cascata con conseguenze sui titoli di Stato italiani:

un’inflazione più alta aumenta le probabilità che la Fed alzi i tassi di interesse;

tassi più alti significano rendimenti più alti dei titoli di Stato degli Usa;

i titoli europei devono competere con quelli statunitensi sui mercati internazionali;

gli interessi sui titoli di Stato europei aumentano.

L’effetto dell’inflazione statunitense sugli altri Paesi europei

Anche Spagna e Francia stanno subendo le conseguenze di questo dato negativo. I Bonos sono tornati a uno spread di 56 punti base, con rendimenti al 3,87%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 11 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,31% – Btp italiani 4,36% 105 Oat francesi 4,78% 147 Bonos spagnoli 3,87% 56

Lo spread degli Oat è arrivato a 147 punti base, con rendimenti del 4,78%, ancora alti ma lontani dai picchi di ottobre.

Oggi si terrà l’asta dei Bot, domani quella dei titoli a medio e lungo termine

Nella giornata di oggi si concluderà l’asta per 8,5 miliardi di euro in Bot a 12 mesi. Questi titoli non hanno una cedola e i loro rendimenti sono determinati solo dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo nominale. Hanno invece una cedola i titoli a medio e lungo termine che saranno messi all’asta domani, 12 novembre:

un Btp a 3 anni, codice Isin IT0005716839, con cedola annuale del 3%;

un Btp a 7 anni, codice Isin IT0005722845, con cedola annuale del 3,35%;

un Btp Green a 20 anni, codice Isin IT0005631608, con cedola annuale del 4,10%.

Le prossime aste dei titoli di Stato saranno a fine mese. Il calendario recita:

25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

26 novembre la seconda asta dei Bot;

27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.