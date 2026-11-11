Lo spread risale a 105 punti base, oggi l’asta dei Bot: 8,5 miliardi di titoli di Stato sul mercato

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a crescere con un sostanziale aumento dei rendimenti: c'entra il petrolio, ma anche l'inflazione degli Stati Uniti

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Matteo Runchi

Editor esperto di economia e attualità

Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

Aggiornato: 3 min di lettura

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Lo spread risale a 105 punti base, oggi l’asta dei Bot: 8,5 miliardi di titoli di Stato sul mercato
ANSA
Come si calcola lo spread Btp-Bund? Quando si tiene l’asta dei Bot? Che effetto ha l’inflazione Usa sui Btp?

Dopo il netto abbassamento di ieri, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a crescere durante i primi minuti dopo l’apertura dell’11 novembre. Il differenziale è passato a 105 punti base, ma sono i rendimenti a farsi notare, passando dal 4,27% della mattinata di ieri al 4,35%.

Non si tratta solo della conseguenza della fine del calo del prezzo del petrolio, che sembra essersi stabilizzato a 86 dollari al barile. Ieri gli Usa hanno registrato un’inflazione superiore alle aspettative e questo potrebbe avere un effetto a catena sui titoli di Stato statunitensi ed europei.

Perché spread e rendimenti sono tornati a crescere

La giornata di ieri sembrava far presagire un ritorno dello spread e soprattutto dei rendimenti dei titoli di Stato alla normalità. Il calo del prezzo del petrolio, sceso di oltre il 20% in 10 giorni, sembrava la spinta giusta per riportare queste metriche più vicine alla media degli ultimi anni e lontane dai picchi di ottobre.

L’apertura dell’11 novembre è però andata in controtendenza. Lo spread è aumentato di tre punti rispetto a quella del giorno precedente, a 105 punti base, mentre i rendimenti sono cresciuti di otto centesimi, al 4,35%. È bastato che gli Usa pubblicassero dati sull’inflazione negativi per destabilizzare un’altra volta il mercato delle obbligazioni statali.

Perché l’inflazione statunitense influenza gli spread europei

Ieri gli Usa hanno pubblicato i dati sull’inflazione di ottobre, che è cresciuta dello 0,4% rispetto a settembre. Più di quanto atteso, anche se meno dello 0,6% del mese precedente. Questo potrebbe causare un effetto a cascata con conseguenze sui titoli di Stato italiani:

  • un’inflazione più alta aumenta le probabilità che la Fed alzi i tassi di interesse;
  • tassi più alti significano rendimenti più alti dei titoli di Stato degli Usa;
  • i titoli europei devono competere con quelli statunitensi sui mercati internazionali;
  • gli interessi sui titoli di Stato europei aumentano.

L’effetto dell’inflazione statunitense sugli altri Paesi europei

Anche Spagna e Francia stanno subendo le conseguenze di questo dato negativo. I Bonos sono tornati a uno spread di 56 punti base, con rendimenti al 3,87%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 11 novembre 2026
Titoli di Stato Rendimenti Spread
Bund tedeschi 3,31%
Btp italiani 4,36% 105
Oat francesi 4,78% 147
Bonos spagnoli 3,87% 56

Lo spread degli Oat è arrivato a 147 punti base, con rendimenti del 4,78%, ancora alti ma lontani dai picchi di ottobre.

Oggi si terrà l’asta dei Bot, domani quella dei titoli a medio e lungo termine

Nella giornata di oggi si concluderà l’asta per 8,5 miliardi di euro in Bot a 12 mesi. Questi titoli non hanno una cedola e i loro rendimenti sono determinati solo dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo nominale. Hanno invece una cedola i titoli a medio e lungo termine che saranno messi all’asta domani, 12 novembre:

  • un Btp a 3 anni, codice Isin IT0005716839, con cedola annuale del 3%;
  • un Btp a 7 anni, codice Isin IT0005722845, con cedola annuale del 3,35%;
  • un Btp Green a 20 anni, codice Isin IT0005631608, con cedola annuale del 4,10%.

Le prossime aste dei titoli di Stato saranno a fine mese. Il calendario recita:

  • 25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;
  • 26 novembre la seconda asta dei Bot;
  • 27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.

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