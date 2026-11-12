Lo spread è calato leggermente rispetto all'apertura di ieri, con i rendimenti in leggero aumento: dalle aste, i Bot annuali fanno segnare una resa del 3,20%

ANSA

Nella mattinata del 12 novembre lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è calato leggermente, portandosi a 104 punti base. I rendimenti sono arrivati al 4,35%, continuando a crescere rispetto ai minimi toccati a inizio settimana.

Ieri sono iniziate le aste dei titoli di Stato. I Bot annuali, piazzati per 8,5 miliardi di euro sul mercato, sono arrivati a una resa del 3,20% lordo. Oggi si terranno invece le aste per i titoli a medio e lungo termine, dai quali ci si aspetta rendimenti molto più alti: si parte da cedole fino al 4,10%.

Spread e rendimenti sono sostanzialmente stabili

Nessun grande movimento sui mercati obbligazionari dei titoli di Stato in apertura del 12 novembre. Lo spread è calato soltanto di un punto rispetto all’apertura di ieri, risalendo di altrettanti punti se lo si confronta invece con la chiusura, quando il differenziale aveva toccato i 103 punti base.

Allo stesso modo, i rendimenti sono risultati identici a quelli dell’avvio dell’11 novembre, con un leggero aumento in confronto alla fine della seduta dei mercati europei. Complice di questo stallo è la stabilità del prezzo del petrolio, che è arrivato a 87 dollari al barile in mattinata, mentre in Medio Oriente continuano i tentativi di riavvicinamento tra Usa e Iran.

Si attende in realtà di capire come andrà la formazione del governo in Israele dopo le elezioni che hanno visto vincere l’opposizione al premier uscente Benjamin Netanyahu. Un esecutivo con il sostegno, anche solo esterno, dei partiti arabi, potrebbe rappresentare un passo avanti verso una fase meno attiva del conflitto.

Stabili anche gli altri Paesi europei

Come per l’Italia, anche Spagna e Francia sono sostanzialmente stabili per quanto riguarda spread e rendimenti dei rispettivi titoli di Stato. I Bonos di Madrid vedono il differenziale risalire leggermente a 57 punti, con rendimenti del 3,88%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 12 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,31% – Btp italiani 4,35% 104 Oat francesi 4,79% 148 Bonos spagnoli 3,88% 57

Stessa situazione per gli Oat, a 148 punti base da Bund tedeschi, con rendimenti decennali appena sotto il 4,80% a causa della pressione incessante dei mercati finanziari sul debito di Parigi.

Rendimenti dei Bot al 3,2% dopo l’asta, oggi emissione dei Btp a medio e lungo termine

Nella giornata di ieri si è conclusa l’asta dei Bot annuali, durante la quale il Tesoro ha piazzato 8,5 miliardi di euro in titoli di stato con scadenza il prossimo anno. I rendimenti hanno superato il 3,2% lordo, piuttosto alti per titoli di così breve durata. Oggi, invece, si terrà l’asta dei titoli a medio e lungo termine. Il ministero metterà a disposizione:

un Btp a 3 anni, codice Isin IT0005716839, con cedola annuale del 3%;

un Btp a 7 anni, codice Isin IT0005722845, con cedola annuale del 3,35%;

un Btp Green a 20 anni, codice Isin IT0005631608, con cedola annuale del 4,10%.

Le prossime aste dei titoli di Stato si terranno:

il 25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

il 26 novembre la seconda asta dei Bot;

il 27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.