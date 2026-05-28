Nelle prime ore della mattinata lo spread tra Btp e Bund è rimasto stabile. Oggi aste di fine mese, dai Btp fino a 20 anni e i CCTeu

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Spread Btp-Bund a 74 punti base.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto di fatto stabile nell’apertura della giornata del 28 maggio, con un leggero aumento che lo ha portato a 74 punti base. Leggera ripresa dei rendimenti, invece, che tornano sopra quota 3,70%, toccando +3,75%.

Nella giornata di oggi si terranno le aste per diversi titoli di Stato: i Btp a 5, 10 e 20 anni e i BtpCCTeu. Tutti i dati per investire.

Aumenta lo spread

Nelle prime ore del 28 maggio lo spread tra Btp e Bund è leggermente aumentato, portandosi a 74 punti base rispetto ai 73 a cui si era mantenuto per tutta la giornata di ieri. Si tratta di un’apertura stabile, soprattutto considerando la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti in Iran, che ha allontanato nuovamente la possibilità di una soluzione del conflitto in Medio Oriente attraverso i colloqui di pace.

I rendimenti dei titoli di Stato, sia di quelli italiani, sia di quelli tedeschi, sono stabili: i Bund hanno raggiunto il 3,01% di media per i benchmark a 10 anni, mentre i Btp decennali si attestano di poco sopra al 3,70%, un livello che torna a salire dopo giorni al ribasso, sempre a causa del conflitto in Iran, che ne aveva destabilizzato i prezzi.

Stabili gli spread europei

Anche i titoli di Stato degli altri grandi Paesi europei si sono mantenuti stabili nelle prime ore di oggi 26 maggio, senza scossoni dal punto di vista del differenziale, ma con un leggero calo dei rendimenti in alcuni casi.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 28 maggio 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,01% – Btp italiani 3,75% 74 Oat francesi 3,63% 62 Bonos spagnoli 3,43% 43

I Bonos spagnoli hanno visto lo spread con i Bund restare stabili leggermente a 43 punti, ma hanno visto crescere i rendimenti al 3,43%. Gli Oat francesi sono invece risaliti sopra quota 3,60%, portando il differenziale a 62 punti base.

Le aste di fine mese di maggio

Il Tesoro avvia oggi le aste di fine mese di maggio, con quella dei Btp a 5, 10 e 20 anni e di CCTeu, titoli a tasso variabile da 3 a 7 anni.

Titoli di Stato all’asta il 28 maggio Titoli di Stato Codice ISIN Scadenza Cedola annuale Importo massimo offerto Btp 5 anni IT0005707614 1/06/2031 3,15% 3-3,5 miliardi di euro Btp 10 anni IT0005706285 1/07/2036 3,80% 2-2,5 miliardi di euro Btp 20 anni IT0005177909 1/09/2036 2,25% 1-1,25 miliardi di euro

Accanto all’asta dei Bpt, il Mef ha inserito anche l’asta di due CCTeu a tasso variabile legati al mercato monetario europeo.

Il primo:

codice Isin IT0005707689 ;

; data di scadenza 15 novembre 2036;

tasso del 3,237%;

importo offerto 1,5-2 miliardi di euro.

Il secondo:

codice Isin IT0005680753 ;

; data di scadenza 15 aprile 2035;

tasso del 3,237%;

importo offerto 1-1,25 miliardi di euro.

Le aste si concluderanno il 28 maggio, ci sarà un’asta supplementare il 29 maggio.