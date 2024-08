Osservatorio ECM (Irtop): focus su acquisizioni tra 2021 e primo semestre 2024

Fonte: 123RF Osservatorio ECM (Irtop): focus su acquisizioni

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2024 , 123 società EGM hanno realizzato complessivamente 275 acquisizioni, per un investimento complessivo pari a 1,52 miliardi di euro e un investimento medio per singola transazione pari a 5,5 milioni di euro.

123 società EGM, 275 operazioni acquisizione

L’82,2% delle target è italiana, mentre il 10,5% delle operazioni ha interessato aziende UE e il 7,3% aziende extra UE. E’ quanto emerge dall’ Osservatorio ECM Euronext Growth Milan di Irtop Consulting. Le prime società per numero di acquisizioni sono Digital360 (azienda non più quotata a seguito di OPA finalizzata nell’ottobre 2023, che ha acquisito 19 target), Relatech (10 acquisizioni), Lindbergh e MAPS (rispettivamente con 8 e 7 acquisizioni).

5,5 milioni euro valore medio singole transazioni

Le principali operazioni su target italiane per valore della transazione sono state realizzate da Italian Wine Brands (che ha acquisito il 100% di EnoItalia per un controvalore di circa 151 milioni di euro), Cy4Gate (società passata al mercato principale nel giugno 2023, che ha acquisito il 100% di Aurora per un controvalore di circa 90 milioni di euro), Reway Group (che ha acquisito il 70% di Se.Gi. per un controvalore di circa 63 milioni di euro).

Le principali operazioni su target estere per valore della transazione sono state realizzate da Comer Industries (società passata al mercato principale nel luglio 2023, che ha acquisito il 100% di WPG Holdco, con sede in Germania, per un controvalore di circa 203 milioni di euro), Ala (che ha acquisito il 100% di SCP Sintersa, con sede in Spagna, per un controvalore di circa 43 milioni di euro) e Gibus (che ha acquisito il 100% di LEINER, con sede in Germania, per un controvalore di circa 37 milioni di euro).

“Le operazioni di M&A sono una delle policy di “use of proceeds” più diffuse dopo l’IPO su Euronext Growth Milan. I dati del nostro Osservatorio ECM mostrano come i programmi di M&A abbiano portato a un significativo sviluppo delle imprese, promuovendo processi di consolidamento in differenti settori del tessuto imprenditoriale italiano. Sono 123 le società quotate sull’EGM che hanno effettuato 275 operazioni di acquisizione, per un investimento complessivo di 1,52 miliardi di euro. Le riorganizzazioni legate all’attività di M&A hanno portato a una conseguente ristrutturazione dei modelli di business, ad un’accelerazione dello sviluppo del digitale e a una maggiore attenzione ai temi della sostenibilità. Tali operazioni sono altresì possibili grazie a investimenti sempre più crescenti volti a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove tecnologie o catene di fornitura per ampliare i mercati di sbocco. La quotazione in Borsa si dimostra lo strumento più utilizzato dalle PMI per accelerare la crescita per linee esterne”, sottolinea Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting e Direttore Scientifico dell’Osservatorio ECM.