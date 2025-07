La crescita di Euronext Growth Milan, 204 società per una capitalizzazione di 8,6 miliardi di euro

ANSA Una immagine dell'esterno del palazzo della Borsa di Milano, 24 luglio 2012 . Piazza Affari amplia il calo e, in scia a Wall Street negativa, il Ftse Mib arriva a cedere il 2,07 per cento. Pesanti le banche con Intesa Sanpaolo che cede il 4,18%, Unicredit il 2,38% e Mps il 3,36 per cento.ANSA

Euronext Growth Milan è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita e consente un accesso ai mercati azionari con un processo di quotazione semplificato. Si conferma il principale canale di raccolta di capitali per la crescita delle PMI: dal 2009 ad oggi ha accolto 331 società che hanno raccolto in IPO 6,1 miliardi di euro, segno di una evoluzione culturale a favore dell’Equity che sta interessando tutti i settori. Sono alcune delle evidenze emerse dalla XII edizione dell’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan di IRTOP Consulting.

L’EGM oggi

Il 2025 ha registrato, all’11 luglio, 6 IPO per una raccolta (comprensiva di greenshoe ove esercitata), di 20,6 milioni di euro. In particolare, sono approdate sul mercato EGM: Com.Tel, Giocamondo Study, Haiki +, Metriks AI, Tradelab, Ubaldi Costruzioni. EGM ha contribuito alla crescita del mercato regolamentato con 29 società che hanno perfezionato il translisting su EXM/STAR. La capitalizzazione complessiva al translisting era pari a 7,4 miliardi di euro, per una media di 256 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2025 le 24 società ancora quotate sul mercato principale capitalizzano complessivamente 12,1 miliardi di euro registrando una performance media dal translisting pari a +76%. EGM ha altresì registrato 42 Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA), 50 delisting e 6 fusioni. All’11 luglio 2025 le società quotate su Euronext Growth Milan sono 204 per una capitalizzazione complessiva pari a 8,6 miliardi di euro. Il mercato ha registrato un notevole sviluppo a partire dal 2016, grazie all’effetto combinato dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) e del credito di imposta sui costi di IPO (CDI): +165% in termini di società quotate rispetto al 2016, +197% in termini di capitalizzazione rispetto al 2016.

Composizione settoriale e regionale

Euronext Growth Milan si è evoluto incrementando l’eterogeneità settoriale e territoriale delle PMI. In termini di numero di società quotate: il settore più rappresentato è la Tecnologia con 47 società, pari al 23% (Technology Services, Health Technology, Electronic Technology); le Regioni più rappresentate sono Lombardia (39%), Lazio (11%) ed Emilia-Romagna (8%). EGM accoglie inoltre 4 società estere (pari al 2%).

L’Outlook

Per il 2025 IRTOP Consulting stima un numero target di società quotate pari a 218 e una capitalizzazione che raggiunge 8,8 miliardi di euro, con un incremento legato alla capitalizzazione delle nuove IPO e alla crescita dell’indice FTSE Italia Growth. La raccolta prevista per il 2025 è di circa 165 milioni di euro. Le variabili sulle quali è basata la stima riguardano l’impatto del Bonus IPO in funzione della misura stanziata di 6 milioni di euro, l’incentivo Quota Lombardia e la dimensione media della capitalizzazione delle nuove IPO, parametrata all’andamento dell’indice di riferimento. Nell’analisi si è inoltre tenuto conto del trend dei delisting (translisting sul mercato principale, OPA e delisting) dal 2017 ad oggi.