Piazza Affari chiude un anno record: capitalizzazione oltre 1.000 miliardi

Un 2025 da ricordare per Piazza Affari e per gli altri mercati mondiali che, a dispetto delle incertezze geopolitiche (non ancora dissipate), delle politiche protezionistiche e delle scelte, talvolta ardue, delle banche centrali, portano a casa performance a due cifre, attestandosi su nuovi record storici. E’ quanto emerge dalla Sintesi annuale di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext.

Una performance stellare degli indici

Al 29 dicembre 2025, l’indice FTSE MIB registra un aumento del 30%, con massimo annuale raggiunto a 44.793 il giorno 12 novembre 2025 su un minimo di 32.731 il 09 aprile 2025, riportando la massima variazione in positivo dall’anno 2000. L’indice FTSE Italia All Share registra un aumento del 30% (massimo annuale e massimo storico 47.452 il 19 dicembre 2025; min 34.769 il 09 aprile 2025). Variazione positiva pari a 8% per l’indice FTSE Italia Growth.

Capitalizzazione record per oltre 1.000 miliardi

La capitalizzazione complessiva delle società quotate a Piazza Affari al 29 dicembre 2025 si attesta a 1.042 miliardi di euro, pari al 47,2% del PIL. Al 30 dicembre 2025 il numero complessivo di società quotate sui mercati di Borsa Italiana, Gruppo Euronext, è pari a 411: 199 società su Euronext Milan (di cui 62 sul segmento STAR) e 212 società su Euronext Growth Milan, il mercato dedicato alle PMI.

Gli scambi di azioni, in aumento rispetto all’anno precedente, hanno raggiunto una media giornaliera di 3,5 miliardi di euro (+31,1% rispetto all’anno 2024) e una media di oltre 370 000 contratti (+22,8%). La media giornaliera del controvalore è la più elevata a partire dalla crisi finanziaria del 2007/2008.

Complessivamente sono stati scambiati oltre 93 milioni di contratti e un controvalore che ha superato 868 miliardi di euro. Il massimo giornaliero per contratti, che ha rappresentato anche il massimo storico, è stato raggiunto il 07 aprile 2025 con oltre 1,4 milioni di contratti scambiati. Per controvalore, il 4 aprile 2025 si sono superati i 9 miliardi di euro.

Unicredit è stata l’azione più scambiata sia per contratti che per controvalore, con oltre 5 milioni di contratti per un totale di oltre 91 miliardi di euro.

Euronext Growth Milan vede 21 nuove IPO

Nel 2025 si registrano 21 ammissioni su Euronext Growth Milan (di cui 1 sul segmento professionale). Fra le ammissioni nel 2025 si segnalano Ubaldi Costruzioni, HAIKI+, COM.TEL, Tradelab, Metriks AI, Giocamondo Study, TECNO, DEDEM, Energy Time, Braga Moro, Otofarma, Rino Petino, Vinext, Friends, E.T.S., Marlbass, Più Medical, Kaleon, RT&L, gAIn360, Telmes.

Nel 2025 il totale della raccolta è stato di circa 124 milioni di euro da parte delle 21 ammissioni sui mercati di Borsa Italiana. In aggiunta ci sono state 13 operazioni di aumento di capitale in opzione con un controvalore di circa 1,5 miliardi di euro. Nel 2025 le OPA sono state 23 per un controvalore di circa 2,2 miliardi di euro.

Mercato obbligazionario leader in Europa

Il MOT – Mercato Obbligazionario Telematico conferma la leadership europea per contratti scambiati. Al 29 dicembre 2025 su 1.727 strumenti quotati, 214 sono Titoli di Stato, 50 Obbligazioni, 1.463 Eurobonds e ABS. La media giornaliera ha superato i 27.000 contratti per 1,2 milioni di euro di controvalore

Nel 2025 si segnalano alcune importanti emissioni di titoli di Stato. La prima emissione del BTP Più (appartenente alla famiglia del BTP Valore), la ventesima emissione del BTP Italia e la sesta emissione del BTP Valore, con quasi 40 miliardi di euro raccolti ed oltre 1 milioni di contratti nelle fasi di distribuzione.

Nel 2025, il mercato MTS dei titoli di Stati ha registrato una crescita robusta dei volumi, con il mercato cash interdealer in aumento del 43,7% e BondVision in crescita del 60%. Lo spread BTP-Bund si è mantenuto in area 70 punti base nell’ultimo trimestre, con il rendimento del decennale tra il 3,50% e il 3,60%.