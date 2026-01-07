Snam colloca bond green convertibile in azioni Italgas per 500 milioni

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Snam colloca bond green convertibile 2031 e riacquista bond 2028

Snam ha annunciato questa mattina il collocamento di un nuovo green bond scadenza 2031 per un importo totale di 500 milioni di euro, convertibile in azioni Italgas esistenti. Nello stesso tempo, la società porterà avanti un’operazione di riacquisto di bond già in circolazione scadenza 2028, denominati “3.25% €500m EU Taxonomy-aligned Transition Bonds”. Un’operazione che consente alla società di allungare la scadenza del precedente prestito obbligazionario in scadenza nel 2028 di ulteriori tre anni, mantenendo inalterato l’importo.

Il collocamento dei bond scadenza 2031

I nuovi green bond in scadenza nel 2031 saranno emessi al valore nominale di 100.000 euro e si prevede che pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compreso tra l’1,50% ed il 2,00%, da corrispondersi su base semestrale posticipata il 14 gennaio e il 14 luglio di ciascun anno, con il pagamento della prima cedola previsto per il 14 luglio 2026.

Le Obbligazioni avranno una durata di 5 anni e saranno offerte esclusivamente a investitori qualificati, tramite un processo collocamento accelerato (accelerated bookbuilding).

Snam potrà rimborsare a scadenza il valore nominale in azioni e, se necessario, un importo aggiuntivo in cash. Agli investitori sarà riservato il diritto di conversione delle Obbligazioni in una quantità pro-rata dell’exchange property. A seguito della consegna di un’exchange notice da parte di un investitore, l’emittente potrà decidere se pagare un cash alternative amount alternativamente alla consegna parziale o totale della porzione pro-rata dell’exchange property. L’emittente potrà anche esercitare il diritto a pagare un cash alternative amount mediante apposita notifica all’investitore interessato.

Il prezzo iniziale di conversione incorporerà un premio stimato tra il 22,5% e il 27,5% applicato al prezzo di riferimento, che sarà determinato come la media aritmetica dei prezzi medi ponderati delle Azioni durante l’Averaging Period, che corrisponderà al periodo compreso tra il 7 gennaio 2026 e il 9 gennaio 2026 (date incluse).

In talune circostanze l’emittente avrà diritto di rimborsare le Obbligazioni prima della data di scadenza. Tra le varie circostanze, il caso in cui il valore della porzione pro rata dell’exchange property sia superiore al 130% del valore nominale delle Obbligazioni.

Snam impiegherà i proventi del collocamento per finanziare, parzialmente o totalmente, degli “Eligible Projects“, vale a dire progetti green già esistenti e/o futuri.

L’Emittente assumerà, in linea con la prassi di mercato, impegni di inalienabilità (lock-up) in relazione alle Azioni per un periodo di 90 giorni dalla Data di Emissione, fatte salve alcune eccezioni in conformità alla prassi di mercato o alternativamente previa rinuncia da parte dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (come definiti di seguito).

Il riacquisto dei bond scadenza 2028

In concomitanza con il Collocamento dei bond 2031, Snam avvierà un processo di reverse bookbuilding (riacquisto) per raccogliere manifestazioni d’interesse alla vendite delle obbligazioni scadenza 2028 già in circolazione.

Alla data del Riacquisto un importo nominale complessivo di 499.800.000 euro delle Obbligazioni 2028 è in circolazione e l’Emittente intende riacquistare fino alla totalità dell’importo nominale complessivo in circolazione delle Obbligazioni 2028.

Il prezzo di riacquisto per ogni 100.000 euro del capitale dell’obbligazione 2028 sarà fissato tra 176.550 e 176.800 euro, prima di qualsiasi aggiustamento in linea con la variazione di prezzo di un’Azione durante l’Averaging Period.

Snam pagherà gli interessi maturati sulle obbligazioni 2028 fino alla data di regolamento del riacquisto (esclusa).

Se, in qualsiasi momento a seguito del regolamento del Riacquisto, il numero delle Obbligazioni 2028 ancora in circolazione rappresenterà il 15% o meno del numero di Obbligazioni 2028 emesse inizialmente, Snam potrà rimborsare le Obbligazioni 2028 in circolazione, nella loro totalità e non in parte, al loro valore nominale insieme agli interessi maturati e non pagati.

Risultati delle due operazioni combinate

La comunicazione riguardante la cedola annuale e il premio di conversione delle Obbligazioni e l’importo nominale complessivo delle Obbligazioni 2028 da riacquistare è prevista per la giornata odierna, al termine del periodo di collocamento accelerato e della raccolta delle manifestazioni di interesse per l’operazione di riacquisto.

Il prezzo di riferimento in relazione alle Obbligazioni e al Riacquisto, insieme al numero di Azioni comprese inizialmente nell’exchange property delle Obbligazioni e il prezzo di conversione implicito per Azione, saranno annunciati non appena disponibili alla fine dell’Averaging Period. Il regolamento del Riacquisto è previsto per il 14 gennaio 2026.