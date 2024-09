Polizze salute: grazie all’AI servizi e cure più personalizzate per il paziente

Fonte: 123RF L'intelligenza artificiale cammbierà le assicurazioni salute portando molti vantaggi

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle polizze sanitarie sta rivoluzionando il settore assicurativo offrendo nuove opportunità per personalizzare le coperture, migliorare l’efficienza operativa e potenziare l’esperienza del cliente. Italian Insurtech Association – l’associazione senza scopo di lucro che riunisce imprese attive nel settore assicurativo e non solo, insieme a BIME Consulting ha realizzato il report “Intelligenza Artificiale e Assicurazioni Salute Opportunità di crescita e volano per l’integrazione pubblico-privato” indagando come l’AI stia permeando il settore assicurativo sanitario.

I vantaggi competitivi dell’uso dell’IA

Oltre alla tematica normativa, l’indagine analizza quali sono i vantaggi competitivi dell’utilizzo dell’AI nel settore salute. Il 92% del campione ritiene che grazie a questa tecnologia potrà esserci un miglioramento dei servizi salute offerti ai clienti, mentre per il 67% è uno strumento utile per supportare l’attività e l’efficacia degli intermediari. Infine, per il 42% del campione l’AI impatta sullo stile di vita del consumatore e può contribuire alla realizzazione di un’offerta “pay as you live” (es. le polizze salute varieranno in base al grado e allo stile di vita dell’assicurato). Tuttavia, solo l’8% ritiene che l’AI porterà a un aumento del volume d’affari. Il report evidenzia, inoltre, quali sono i benefici previsti per i clienti grazie all’adozione dell’AI. Per il 75% del campione i servizi saranno personalizzati sulla base dello stato di salute del singolo, il che porterà a un miglioramento complessivo della customer experience, mentre per il 58% del campione comporterà offerte di prodotti e servizi personalizzati, trasparenti e di valore, con servizi salute dedicati ai clienti e accessibili h24.

La valutazione del rischio

Secondo lo studio l’intelligenza artificiale generativa si ritaglia principalmente un ruolo a supporto degli operatori assicurativi, si evidenzia un chiaro orientamento verso l’uso dell’IA generativa per assistere l’underwriter, con il 75% delle preferenze. L’health insurance vede un grande potenziale nell’IA Generativa per rivoluzionare la valutazione del rischio e migliorare l’efficienza dei processi decisionali. Integrando l’AI, le compagnie assicurative potranno non solo ottimizzare le operazioni, ma anche elevare gli standard di qualità e ridurre gli errori umani.

E gli svantaggi

Nell’indagine sono evidenziati anche i rischi legati all’AI come poca trasparenza e difficoltà nello spiegare le scelte fatte (67%), discriminazione per gruppi di individui e non affidabilità dei dati elaborati (42%), eccessiva differenziazione dei prezzi ed esclusione (33%) e violazione della privacy sui dati sanitari (25%).