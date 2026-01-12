Piquadro, fatturato primi 9 mesi in crescita

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Piquadro Il Gruppo Piquadro ha chiuso i primi 9 mesi con un fatturato in crescita dell'1,7%

Piquadro, società attiva nel settore della pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, ha chiuso i primi nove mesi dell’esercizio con un fatturato in crescita, grazie alla strategia di valorizzazione dei singoli marchi ed alla distribuzione selettiva. Bene anche l’andamento dell’ultimo trimestre, che conferma la validità delle scelte strategiche. I risultati completi del trimestre e dei nove mesi, chiusi il 31 dicembre 2025 saranno approvati dal CdA il prossimo 5 febbraio.

“I risultati dei primi nove mesi riflettono una solida performance in tutto il Gruppo, sostenuta dalla forza dei nostri marchi e dall’efficacia delle azioni strategiche intraprese. La crescita registrata nel terzo trimestre conferma la validità della nostra direzione, mentre le scelte di distribuzione selettiva rafforzano la qualità e la sostenibilità a lungo termine del nostro modello commerciale”

commenta Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo.

Fatturato in crescita nei nove mesi e nel trimestre

Piquadro ha riporto nei primi nove mesi dell’esercizio un fatturato di 136,8 milioni di Euro, in aumento dell’1,7% rispetto allo stesso periodo chiuso al 31 dicembre 2024 (134,6 milioni di euro). Nel terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2025/2026 (Ottobre-Dicembre), il fatturato si è attestato a 48,4 milioni, in crescita del 3,4%, in gran parte trainato dalle performance della Maison Lancel in aumento del 6,2% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 Dicembre 2024.

L’andamento dei singolo marchi nei nove mesi

Il marchio Piquadro, nei primi nove mesi dell’esercizio, ha registrato ricavi per 54,4 milioni di Euro, con un decremento del 5,1% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2024. Le vendite nei negozi di proprietà diretta (canale DOS) hanno registrato un incremento del 5,3% (+3,9% a parità di numero di negozi) e quelle del canale e-commerce hanno registrato un incremento del 47,8%. Il canale wholesale ha registrato un decremento del (17,4)% attribuibile alla decisione del management di introdurre il sistema di distribuzione selettiva implementato a partire da gennaio 2025.

Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nei primi nove mesi risultano pari 26,6 milioni di euro in aumento del 4,1% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2024. Il canale DOS ha registrato un incremento del 12,4% (+9,1% a parità di numero di negozi), mentre il canale e-commerce risulta in un aumento del 18,2%. Il canale wholesale ha registrato un decremento del (3,1)% anche in questo caso attribuibile all’implementazione del sistema di distribuzione selettiva.

I ricavi di Maison Lancel risultano pari a 55,8 milioni di Euro in aumento del 7,9% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2024. Il canale DOS ha registrato una crescita del 6,6% (+6,3% a parità di numero di negozi), mentre il canale e-commerce risulta in un aumento del 5,5%. Il canale wholesale risulta in un aumento del 14,6%.

Solida crescita in Italia ed Europa

Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato nel mercato italiano un fatturato di 63,4 milioni di Euro, pari al 46,3% delle vendite consolidate (45,9% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2024), con un incremento del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024/2025. Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di 70,3 milioni di Euro, pari al 51,4% delle vendite consolidate (51,3% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2024), in incremento dell’ 1,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024/2025. Nell‘area geografica extra europea, il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 3,2 milioni di Euro, pari al 2,3% delle vendite consolidate (2,7% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2024) in decremento di circa 500 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024/2025 in gran parte attribuibili alle chiusure di negozi in Cina ed alle dinamiche del mercato nell’area extra europea.