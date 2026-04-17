Netflix: risultati trimestre deludono. Il co-fondatore esce di scena

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123RF I risultati trimestrali di Nextflix hanno deluso le attese del mercato

Arrivano sorprese negative dai conti di Netflix, colosso statunitense dello streaming. Il presidente Reed Hastings lascia la società, che ha co-fondato 29 anni fa, in un momento in cui è alla ricerca di nuove vie di crescita a causa del rallentamento delle vendite dovuto alla concorrenza e dopo che la fusione trasformativa con Warner Bros Discovery è fallita. Inoltre, Netflix ha previsto per il trimestre in corso un utile per azione inferiore alle aspettative degli analisti e una crescita dei ricavi trimestrali che è la più lenta da un anno a questa parte.

I numeri del trimestre

Netflix ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 12,25 miliardi di dollari, in crescita del 16% su base annua (+14% a parità di tassi di cambio), trainati principalmente dalla crescita degli abbonamenti, dall’aumento dei prezzi e dall’incremento dei ricavi pubblicitari. I ricavi sono risultati leggermente superiori alle previsioni della società grazie a una crescita degli abbonamenti superiore alle attese e a movimenti favorevoli dei tassi di cambio al netto delle operazioni di copertura. Il dato ha anche superato di poco le previsioni degli analisti che si aspettavano 12,18 miliardi di dollari.

L’utile operativo nel primo trimestre è stato di 4 miliardi di dollari, in aumento del 18% su base annua, e il margine operativo del 32,3% è aumentato rispetto al 31,7% del primo trimestre 2025. Sia l’utile operativo che il margine sono risultati leggermente superiori alle previsioni grazie a ricavi superiori alle attese. L’utile per azione del trimestre è stato di 1,23 dollari rispetto a 0,66 dollari del primo trimestre 2025 (+86% su base annua), superiore alle previsioni della società di 0,76 dollari, grazie a un utile operativo superiore alle proiezioni e alla penale di 2,8 miliardi di dollari relativa alla transazione con Warner Bros.

La guidance

Le previsioni per l’intero anno 2026 rimangono invariate con un fatturato per il 2026 compreso tra 50,7 e 51,7 miliardi di dollari, che rappresenta una crescita del 12-14% (11-13% a parità di tassi di cambio), trainata dalla continua e solida crescita degli abbonamenti, dai prezzi e da un previsto raddoppio approssimativo dei ricavi pubblicitari. Allo stesso modo, Netflix punta ancora a un margine operativo del 31,5% per il 2026, basato sui tassi di cambio al 1° gennaio 2026, rispetto al 29,5% del 2025.

Per il secondo trimestre, prevede una crescita del fatturato del 13% (o del 12% a parità di tassi di cambio), al di sotto della stima del 14% del consensus (secondo dati LSEG). Come indicato nella lettera del trimestre precedente, la crescita dell’ammortamento dei contenuti sarà maggiormente concentrata nella prima metà dell’anno a causa della tempistica di lancio dei titoli. Prevede che il secondo trimestre registrerà il tasso di crescita dell’ammortamento dei contenuti più elevato su base annua nel 2026, prima di rallentare a una crescita a una cifra medio-alta nella seconda metà dell’anno. Di conseguenza, prevede un margine operativo del 32,6% per il secondo trimestre, rispetto al 34,1% dello stesso trimestre dell’anno precedente. Netflix si aspetta una crescita del margine operativo su base annua nel terzo e quarto trimestre, al fine di raggiungere il nostro obiettivo di margine per il 2026.

La nuova strategia

Sul fronte della strategia, Netflix fissa tre aree di intervento principali per raggiungere i propri obiettivi: offrire maggiore valore di intrattenimento (il principale indicatore interno di coinvolgimento qualitativo ha raggiunto un massimo storico nel primo trimestre e continua ad ampliare l’offerta con podcast video, il primo evento regionale dal vivo – il World Baseball Classic, che ha battuto ogni record di visualizzazioni in Giappone – e, all’inizio di aprile, una nuova app di gioco dedicata ai bambini); sfruttare la tecnologia per migliorare il servizio (sta continuamente ampliando le modalità con cui può sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei membri e, nel primo trimestre, ha acquisito InterPositive per fornire ai creatori una gamma più ampia di strumenti GenAI. Sta inoltre riprogettando l’esperienza mobile, incluso il lancio di video verticali alla fine del mese); miglioramento della monetizzazione (le recenti modifiche ai prezzi hanno avuto successo e i ricavi pubblicitari rimangono in linea con l’obiettivo di raggiungere i 3 miliardi di dollari nel 2026, con un raddoppio rispetto all’anno precedente).

Il co-fondatore lascia

Il co-fondatore e presidente Reed Hastings ha comunicato che non si ricandiderà al board alla scadenza del suo mandato, prevista per l’assemblea annuale di giugno, per dedicarsi alle sue attività filantropiche e ad altri progetti. “Netflix ha cambiato la mia vita in molti modi e il mio ricordo più bello è quello del gennaio 2016, quando abbiamo permesso a quasi tutto il mondo di usufruire del nostro servizio – ha detto – Il mio vero contributo a Netflix non è stato una singola decisione; è stato piuttosto l’attenzione alla soddisfazione degli abbonati, la creazione di una cultura che altri potessero ereditare e migliorare, e la costruzione di un’azienda che potesse essere amata dagli abbonati e di enorme successo per le generazioni a venire. Un ringraziamento speciale a Greg e Ted, il cui impegno per l’eccellenza di Netflix è così forte che ora posso concentrarmi su nuove sfide”.

“Reed è stato per me una fonte di ispirazione unica, sia a livello personale che professionale, sin dal nostro primo incontro nel 1999 – ha detto Ted Sarandos, co-CEO di Netflix – Ho avuto il privilegio di lavorare per e al fianco di un vero e proprio artefice della storia e non vedo l’ora di ammirare tutto ciò che realizzerà in futuro. Ha rappresentato per me e Greg un modello di leadership altruista e disciplinato che continuerà a plasmare il modo in cui guideremo Netflix nei prossimi entusiasmanti anni”.