Fed, la vicepresidente Bowman sostiene tre tagli ai tassi entro fine anno

Michelle Bowman, Vice Chair for Supervision della Federal Reserve, continua ad essere a favore di tre tagli dei tassi di interesse entro fine anno, dopo che a inizio mese ha espresso pubblicamente il suo dissenso dagli altri membri votanti del Federal Open Market Committee (FOMC) per la decisione di lasciare i tassi di riferimento invariati nell’ultima riunione. Finora quest’anno, il FOMC ha mantenuto l’intervallo obiettivo per il tasso di interesse di riferimento tra il 4,25% e il 4,5%.

“Con il rallentamento della crescita economica quest’anno e i segnali di un mercato del lavoro meno dinamico che si stanno delineando, ritengo opportuno iniziare a spostare gradualmente la nostra politica monetaria moderatamente restrittiva verso un livello neutrale“, ha detto in un intervento alla Kansas Bankers Association in Colorado, aggiungendo che intervenire alla scorsa riunione “avrebbe consentito di tutelarsi proattivamente dal rischio di un’ulteriore erosione delle condizioni del mercato del lavoro e di un ulteriore indebolimento dell’attività economica”.

Inflazione e mandato

Secondo Bowman, la tendenza dell’inflazione PCE core sembra avvicinarsi molto di più all’obiettivo del 2% di quanto attualmente mostrato dai dati. Con l’inflazione dei servizi per l’edilizia abitativa in una traiettoria discendente sostenuta e l’inflazione degli altri servizi di fondo già in linea con un’inflazione del 2%, solo l’inflazione dei beni di fondo rimane elevata, probabilmente a causa di una limitata trasmissione dei dazi.

“In termini di rischi per il raggiungimento del nostro doppio mandato, man mano che acquisisco maggiore fiducia nel fatto che i dazi non rappresenteranno uno shock persistente per l’inflazione, vedo che i rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi sono diminuiti – ha sottolineato – Con l’inflazione di fondo su una traiettoria sostenuta verso il 2%, la debolezza della domanda aggregata e i segnali di fragilità del mercato del lavoro, ritengo che dovremmo concentrarci sui rischi per il nostro mandato occupazionale“.

“Con il ricordo ancora vivo della carenza di manodopera dovuta alla pandemia, le aziende hanno scelto di mantenere, anziché ridurre, la propria forza lavoro in risposta al rallentamento economico – ha aggiunto – E sembrano più disposte a ridurre i margini di profitto, poiché sono meno in grado di assorbire completamente i costi più elevati e di aumentare i prezzi, data la debolezza della domanda. Se le condizioni della domanda continuano a indebolirsi, le aziende potrebbero dover iniziare a licenziare personale, riconoscendo che potrebbe non essere così difficile riassumerlo, dato il cambiamento delle condizioni del mercato del lavoro”.

L’impatto dei dazi

Per quanto riguarda la politica commerciale, Bowman ha spiegato che i fornitori esteri stanno assorbendo parte dei nuovi dazi e gli importatori si stanno orientando verso fonti con tariffe più basse. La stagnazione economica dovrebbe inoltre consentire solo limitati effetti una tantum sui prezzi quest’anno e pochissimi, se non nulli, effetti di “seconda battuta” sull’inflazione nel medio termine. “Mi aspetto inoltre che normative meno restrittive, imposte sulle imprese più basse e un contesto imprenditoriale più favorevole possano stimolare l’offerta e compensare eventuali effetti tariffari sull’attività economica e sui prezzi nel medio termine”, ha evidenziato.

“Poiché gli aumenti dei prezzi correlati ai dazi rappresentano probabilmente un effetto una tantum, ritengo che l’inflazione tornerà al 2% una volta che questi effetti si saranno dissipati – ha detto nel suo intervento – Poiché i cambiamenti nella politica monetaria richiedono tempo per farsi sentire nell’economia, è opportuno considerare i dati di inflazione temporaneamente elevati e quindi rimuovere alcune restrizioni politiche per evitare un indebolimento del mercato del lavoro”.

La direzione dei tassi

Consapevole del cambiamento delle condizioni economiche, Bowman ritiene che iniziare a spostare gradualmente il nostro tasso di riferimento verso il suo livello neutrale contribuirà a mantenere il mercato del lavoro vicino alla piena occupazione e a garantire un progresso regolare verso il raggiungimento del nostro doppio mandato. “Vedo il rischio che un ritardo nell’adozione di misure possa comportare un deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro e un ulteriore rallentamento della crescita economica”, ha detto.

Prima della prossima riunione di settembre, la Fed riceverà una serie di dati e informazioni economiche aggiuntive, tra cui un altro rapporto sull’occupazione e due sull’inflazione. “Un approccio proattivo nell’avvicinare la politica monetaria alla neutralità, rispetto all’attuale orientamento moderatamente restrittivo, contribuirebbe a evitare un’ulteriore inutile erosione delle condizioni del mercato del lavoro e ridurrebbe la possibilità che il Comitato debba attuare una correzione più ampia della politica monetaria in caso di ulteriore deterioramento del mercato del lavoro”, ha detto Bowman.

“Il mio Riepilogo delle Proiezioni Economiche include tre tagli per quest’anno, in linea con le mie previsioni dallo scorso dicembre, e gli ultimi dati sul mercato del lavoro rafforzano la mia opinione – ha concluso – Desidero ribadire, tuttavia, che la politica monetaria non segue un percorso predefinito. A ogni riunione del FOMC, io e i miei colleghi prenderemo le nostre decisioni sulla base di ciascuna delle nostre valutazioni dei dati in arrivo e delle implicazioni e dei rischi per le prospettive, guidati dagli obiettivi a doppio mandato della Fed di massima occupazione e prezzi stabili”.