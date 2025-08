Risultati DHL 2° trimestre battono le attese. Confermata guidance 2025

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

DHL ha annunciato risultati trimestrali in calo ma meglio delle attese e confermato la guidance 2025

La big delle spedizioni e della logistica DHL ha chiuso il secondo trimestre dell’anno con ricavi in calo, ma superiori alle attese, mentre cresce la redditività operativa, a conferma della resilienza del business. Confermata anche la Guidance per il 2025.

Ricavi in calo in tutte le principali linee d business

DHL ha chiuso il trimestre al 30 giugno con ricavi pari a 19,8 miliardi di euro, in calo del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, scontando anche l’impatto negativo del cambio euro/dollaro, oltre che gli effetti di un calo dei volumi movimentati.

La divisione Express ha visto i ricavi scendere del 6% a 5,87 miliardi di euro, mentre la divisione Spedizioni e Trasporti globali ha visto scendere i ricavi del 5% a 4,62 miliardi. I ricavi della Supply Chain sono in calo del 4% a 4,18 miliardi, mentre quelli da eCommerce sono scesi dell’1% a 1,66 miliardi.

“Nel secondo trimestre, i conflitti commerciali e le tensioni geopolitiche hanno influenzato le dinamiche economiche globali”, ha spiegato la CFO Melanie Kreis, aggiungendo “prevediamo una persistente volatilità dell’economia globale nella seconda metà dell’anno. La nostra attenzione al miglioramento dell’efficienza e alla crescita dei mercati sta dando i suoi frutti in questa situazione”.

Redditività in aumento e sopra attese

Nonostante il calo dei ricavi, la redditività si conferma in aumento, con EBIT in crescita del 5,7% a 1,4 miliardi di euro ed un margine in miglioramento al 7,2% dal 6,5% dell’anno precedente. A sostenere la crescita dell’EBIT, che supera le stime di consensus, ha contribuito il controllo dei costi (carburante e lavoro).

Il flusso di cassa operativo è salito a 1,71 miliardi di euro, rispetto agli 1,61 miliardi di euro del secondo trimestre del 2024. Il flusso di cassa libero è sceso del 78%, passando da 345 milioni di euro a 76 milioni di euro.

Confermata guidance 2025

Alla luce di questi risultati, DHL ha confermato la guidance per l’intero 2025, indicando un EBIT di oltre 6 miliardi di euro ed un free cash flow di 3 miliardi di euro. L’azienda ha aggiornato in meglio la sua dichiarazione sui rischi commerciali, affermando che le prospettive escludono l’impatto di una “potenziale ulteriore escalation dei dazi”.