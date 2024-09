Commerzbank vedrà vertici Unicredit ma preferisce restare indipendente

In Borsa scatta il rally delle azioni dei due Istituti di credito, sulla scommessa di un accordo per l'integrazione, anche se il Board della banca tedesca ha già ribadito la priorità d indipendenza

Fonte: ANSA La Ceo di Commerzbank ha confermato per domani colloqui con i vertici di Unicredit

C’è un avvicinamento fra Commerzbank ed Unicredit sebbene il Board della banca tedesca questa mattina abbia voluto ribadire la sua “indipendenza”, a dispetto dell’acquisto di una quota vicina al 30% da parte della banca di Piazza Gae Aulenti. La numero uno di Commerzbank, Bettina Orlopp, partecipando alla Ceo Conference di Bank of America, ha annunciato che domani vedrà i vertici di Unicredit, facendo volare i titoli delle due banche in Borsa.

Domani l’incontro dei vertici

La Ceo designata di Commerzbank, Bettina Orlopp, che attualmente ricopre anche la precedente carica di Cfo, prende le redini della banca tedesca in un momento delicatissimo della sua storia ed ha annunciato che domani terrà un primo giro di colloqui con i vertici dell’istituto italiano.

“Gli eventi delle ultime settimane sono stati una sorpresa per noi, ma dobbiamo gestirli e siamo in grado di farlo”, ha affermato la manager, segnalando che è molto chiaro cosa Commerzbank deve fare. Orlopp ha spiegato che al momento ci sono “tre cose” da fare:

In Borsa scatta un rally

All’annuncio dell’incontro domani fra i vertici delle due banche è scattato un rally in Borsa: le azioni Commerzbank alla Borsa di Francoforte si sono portate a 16,1 euro, venendo premiate con un rialzo del 5,37%. Anche Unicredit ha spiccato il volo a Piazza Affari, raggiungendo i 39,55 euro, con un aumento del 4,42%.

La strategia punta ancora sulla soluzione stand-alone

Il Supervisory Board (Collegio sindacale) di Commerzbank ha “confermato all’unanimità” il suo sostegno alla Strategia al 2027, che punta su crescita redditizia, rigorosa disciplina dei costi ed orientamento al cliente. L’implementazione della Strategia – ha sottolineato – sta “procedendo rapidamente e nei tempi previsti” ma è previsto un ulteriore miglioramento della redditività nei prossimi anni.

Il management prevede che la banca aumenterà il suo Return on Tangible Equity (RoTE) a oltre il 12% entro il 2027, meglio di quanto pianificato in precedenza, ed un aumento dell’utile oltre i 3 miliardi di euro nel 2027 e punta a rapporti di distribuzione superiori al 90% per gli anni dal 2025 al 2027.

“Siamo molto soddisfatti dell’implementazione e dell’ulteriore sviluppo continuo della nostra strategia fino al 2027″, ha affermato il presidente Jens Weidmann, caldeggiando l’indipendenza della banca ed il suo ruolo di “pilastro” nel mercato bancario tedesco. “Come ‘Banca per la Germania’ -ò ha ribadito – crediamo fermamente che abbia un notevole potenziale di crescita e apprezzamento”.