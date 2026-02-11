Commerzbank chiude il 2025 con risultati record e migliora target 2026

Il risultato operativo è cresciuto del 18% raggiungendo un record di 4,5 miliardi di euro mentre i ricavi sono aumentati del 10% sostenuti dalle commissioni

Commerzbank ha chiuso il 2025 con risultati record

Commerzbank ha chiuso il 2025 con risultati record, grazie all’attimo andamento delle commissioni, che ha compensato l’andamento più resiliente degli interessi. La banca, sulla base dei solidi risultati raggiunti nel primo anno di operatività del Piano “Momentum” ha annunciato anche una revisione al rialzo degli obiettivi per l’anno in corso.

“Non solo abbiamo raggiunto i nostri ambiziosi obiettivi di crescita per il 2025, ma li abbiamo anche superati in molti ambiti”, ha dichiarato la Ceo Bettina Orlopp, ricordando che il prezzo delle azioni “è più che raddoppiato”.

Risultati record nel 2025

Commerzbank ha chiuso l’esercizio con ricavi in aumento del 10% a 12,2 miliardi di euro, a fronte di una crescita del portafoglio prestiti alle imprese del 10%. A sostenere la crescita dei ricavi hanno contribuito le commissioni, che risultano in crescita del 7% a 4 miliardi di euro e la solida performance della controllata polacca mBank. Al contrario, il margine di interesse è rimasto relativamente stabile a 8,2 miliardi di euro, per effetto dei tassi di interesse di riferimento più bassi.

Ciò ha portato ad un risultato operativo record di 4,5 miliardi di euro, che risulta in aumento del 18% a supera gli obiettivi di crescita previsti. L’istituto di credito tedesco ha quindi chiuso l’esercizio con un utile netto di 2,6 miliardi di euro, che supera il target di 2,5 miliardi, nonostante la contabilizzazione di 562 milioni di euro di spese di ristrutturazione. Al netto di queste spese di ristrutturazione, il risultato netto è aumentato di circa il 13%, raggiungendo la cifra record di 3 miliardi di euro.

Agli azionisti 2,7 miliardi in dividendi e buyback

Grazie ai solidi risultati messi a segno nel 2025, Commerzbank ha annunciato la distribuzione agli azionisti di 2,7 miliardi di euro, quasi 1 miliardo di euro in più rispetto all’anno precedente. Questo include un dividendo in significativo aumento di 1,10 euro per azione (nel 2024 era stata corrisposta una cedola di 0,65 euro) e due piani di buyback per un totale di circa 1,54 miliardi di euro.

L’outlook 2026 rivisto al rialzo

Per il 2026, Commerzbank prevede di conseguire un utile netto superiore all’obiettivo iniziale di 3,2 miliardi di euro, con un margine di interesse netto stimato a circa 8,5 miliardi di euro agli 8,4 miliardi precedentemente indicati ed una crescita delle commissioni di circa il 7%.

Commerzbank proseguirà la sua rigorosa gestione dei costi nel 2026 e, alla luce delle crescenti aspettative di fatturato, punta a un rapporto costi/ricavi di circa il 54%, circa 2 punti percentuali in meno rispetto all’obiettivo iniziale del 56%. A seguito del previsto rimborso del capitale agli azionisti, la Banca prevede un coefficiente CET 1 superiore al 14% a fine anno. L’obiettivo è un rendimento del patrimonio netto tangibile superiore all’11,2%.

“Siamo convinti che nei prossimi anni potremo realizzare un potenziale aggiuntivo significativo”, ha affermato la Ceo Orlopp. La Banca ha infatti confermato i target finanziari per il 2028: un rendimento netto del patrimonio netto tangibile del 15%, un rapporto costi-ricavi del 50%, un rapporto CET 1 del 13,5% e un risultato netto di 4,2 miliardi di euro.