Borsa: settimana dominata dall’incertezza dazi. Attesa per la BCE

Fonte: ANSA Piazza Affari e le altre borse europee hanno vissuto una settimana preda dell'incertezza dazi

Settimana positiva per la maggior parte dei mercati europei, nonostante un’ultima seduta cauta. Sul sentiment degli investitori ha pesato comunque l’incertezza generate dal tema dei dazi e dalla scarsa visibilità su tempi e modi di un’eventuale entrata in vigore delle nuove tariffe statunitensi. Mentre la tempistica delle misure dell’UE rimane ancora incerta, Trump ha sorpreso i mercati giovedì segnalando che i dazi del 25% su Canada e Messico saranno emanati martedì prossimo. Solo due giorni prima aveva affermato che gli aumenti sarebbero stati ritardati di un altro mese fino al 2 aprile. Trump ha anche alzato la posta in gioco nei confronti della Cina, annunciando un altro aumento dei dazi di 10 punti percentuali, in linea con il primo aumento avvenuto all’inizio di febbraio. Settimana deludente invece per i mercati azionari statunitensi (il Nasdaq ha fatto peggio di tutti): i segnali di una crescita economica più debole negli Stati Uniti hanno toccato un nervo scoperto nei mercati e la costante incertezza politica non sta fornendo alcun aiuto.

L’ultima seduta

Tra i mercati del Vecchio Continente, venerdì senza slancio Francoforte, giornata moderatamente positiva per Londra (che sale di un frazionale +0,61%) e stabile Parigi (riportando un moderato +0,11%).

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 38.655 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si ferma a 40.919 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,44%); come pure, in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,54%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+9,00%), Hera (+1,68%), Ferrari (+1,15%) e Enel (+1,03%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Saipem, che ha terminato le contrattazioni a -2,09%. Male anche STMicroelectronics, che soffre un calo dell’1,80%. Vendite su ENI, che registra un ribasso dell’1,56%. Deludente Leonardo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

La decisione della BCE

Uno degli appuntamenti più importanti della settimana prossima è la riunione della Banca centrale europea, che si terrà giovedì 6 marzo. La BCE taglierà quasi certamente i tassi di interesse di altri 25 punti base, abbassando il tasso di deposito dal 2,75% al 2,50%. Man mano che i tassi di interesse si avvicinano a una probabile area neutrale, la BCE probabilmente segnalerà che un ulteriore allentamento potrebbe essere appropriato, ma disattiverà il pilota automatico e lascerà aperte tutte le opzioni quando si tratterà della tempistica del prossimo taglio.

Dai verbali dell’ultimo meeting pubblicati questa settimana è emerso che a fine gennaio i banchieri centrali ritenevano prematuro per il Consiglio direttivo discutere di una possibile zona di atterraggio per i tassi di interesse chiave. Allo stesso tempo, è stata espressa l’opinione che il tasso naturale o neutro è probabilmente più elevato rispetto a prima della pandemia, poiché l’equilibrio tra domanda e offerta globale di risparmi è cambiato negli ultimi anni. I banchieri centrali hanno osservato che il dibattito pubblico sul tasso naturale o neutro tra analisti di mercato e osservatori stava diventando più intenso, con i mercati che cercavano di valutare la valutazione del Consiglio direttivo come proxy del tasso terminale nell’attuale ciclo dei tassi. Tuttavia, questo dibattito è stato “visto come fuorviante”, perché il tasso naturale è un concetto di stato stazionario, difficilmente applicabile in un ambiente in rapido cambiamento, come quello attuale, con nuovi shock continui.

Appuntamenti per Cina ed Europa

Guardando agli altri appuntamenti sul calendario, un focus sarà sulla Cina con le giornate delle “Due Sessioni”, ovvero le riunioni annuali simultanee del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, che inizia il 4 marzo, e del Congresso nazionale del popolo, che si apre il 5 marzo. L’evento è attentamente monitorato dai mercati in quanto è quando la Cina annuncia l’obiettivo di crescita del paese per l’anno, le principali politiche fiscali ed economiche e la direzione politica in alcune aree strategiche.

Guardando al Vecchio Continente, un gruppo di leader europei dovrebbe incontrarsi a Londra domenica per discutere di unirsi al Regno Unito per implementare un piano comune per aumentare la spesa per la difesa e la sicurezza. Il 6 marzo, i leader dell’UE terranno un vertice speciale, durante il quale la Commissione europea dovrebbe svelare i dettagli di un pacchetto di difesa.