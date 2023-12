Fonte: Ansa

Il mercato azionario degli Stati Uniti potrebbe essere di fronte ad una nuova bolla tecnologica. Secondo l’analisi condotta BA Beutel Goodman US Value, infatti, L’attenzione degli investitori è indubbiamente concentrata sui “Magnifici Sette”: Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla.

Azionario USA: rischio bolla tecnologica?

Queste aziende hanno attualmente valutazioni molto elevate che fanno pensare a una nuova bolla tecnologica. Si tratta di società fondamentalmente solide, ma in cui il divario tra i titoli growth e value, in questo momento, è così ampio come non lo è stato dal 2000. I Magnifici Sette, che stanno guidando la maggior parte della performance del mercato, hanno valutazioni pari a 27 volte gli utili, mentre l’indice Russell 1000 Value era pari a circa 15 volte gli utili a fine settembre. “Riteniamo che questo divario sia insostenibile e che possa portare a una ripresa dei titoli value o a una riduzione delle valutazioni dei titoli growth”, è il giudizio espresso da Rui Cardoso, co-portfolio manager di BA Beutel Goodman US Value.

Le basi del rischio

“A nostro avviso – ha spiegato l’analista –, questa bolla si basa sulle valutazioni e non sui fondamentali. Le attività di queste società stanno andando abbastanza bene, ma con la maturazione di questi mercati (Apple, ad esempio, nella vendita di telefoni cellulari), sarà probabilmente più difficile per loro guadagnare ulteriori quote di mercato. La loro posizione è ormai così dominante che sarà difficile per loro crescere nei prossimi dieci anni come hanno fatto negli ultimi dieci. Eppure, il multiplo di queste aziende è più alto di quello di dieci anni fa. Questo, a nostro avviso, non è corretto”. Quando il mercato si rende conto che i mercati finali stanno diventando maturi, è probabile che i multipli diminuiscano. È quello che è successo nei primi anni 2000. Ma il mercato potrebbe anche scendere rapidamente, se si verificasse uno shock esterno che ancora non vediamo: ad esempio, la spesa per il cloud rallenta molto più rapidamente di quanto gli investitori si aspettino, o l’ascesa di nuovi disruptor, sono entrambe delle possibilità.

Il mercato azionario Usa

Il mercato azionario statunitense è attualmente caratterizzato da una grande dicotomia tra un piccolo numero di titoli a grande capitalizzazione e il resto del mercato. A parte queste mega-cap, il resto del mercato è per lo più ignorato o depresso. “Vediamo, quindi, delle opportunità nei titoli e nei settori che scambiano a livelli depressi. Se si guarda all’S&P 500, può sembrare che non ci siano molte occasioni value, ma se si scava un po’ più a fondo, si vedono alcune grandi opportunità in diversi tipi di azioni e settori”, ha sottolineato BA Beutel Goodman US Value.

Le opportunità value nel settore tecnologico

Gli analisti della società di investimento BA Beutel Goodman US Value suggeriscono alcuni esempi di titolo tech con grande valore. “Una delle nostre maggiori partecipazioni è Amdocs, che produce software per le telecomunicazioni. L’azienda è dominante nel suo settore, con rapporti di fiducia con i clienti (tra i quali figurano Vodafone e Telefonica in Europa e America Latina)”, spiegano, “nonostante sia un’azienda ben gestita e con un bilancio solido, ha una valutazione molto più bassa rispetto al mercato generale e al settore IT”. Altro esempio è Qualcomm: “supponiamo che il mercato dei cellulari sia maturo e che le vendite diminuiscano. Qualcomm dovrebbe comunque essere in grado di crescere, in quanto potrebbe spostarsi maggiormente verso gli usi industriali e automobilistici della sua tecnologia. Le nostre auto stanno diventando come grandi smartphone e, a nostro avviso, Qualcomm è ben posizionata per cogliere nuove opportunità di mercato”.