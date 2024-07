QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Fonte: 123RF Azionario giapponese, cresce interesse per il tech

Le azioni giapponesi sono risalite in primo piano con il mercato prossimo ai massimi pluridecennali, in parte a causa delle attese di cambiamenti della governance, ma soprattutto perché il Giappone è stato ignorato a lungo e a nostro parere ora offre una combinazione ineguagliabile di crescita e valore. Riteniamo che il potenziale reale del Giappone non si sia ancora concretizzato, dato che grandi società sono scambiate a sconto rispetto ai peer globali. Lo spiega Richard Kaye, Portfolio Manager del fondo Comgest Growth Japan di Comgest.

Il calo dello yen a minimi pluridecennali, in generale attribuito in Giappone al divario a livello di tassi o al ritmo di espansione dei bilanci delle banche centrali, “ha evidenziato una correlazione alquanto fedele con il cosiddetto fattore Value: quando uno si stabilizza o inverte la rotta, l’altro tende a fare altrettanto”.

Lasertec, che produce sistemi di ispezione di fotomaschere usate per proiettare le immagini dei circuiti dei semiconduttori, continua a beneficiare della consistente crescita dell’adozione di tecnologie progettuali avanzate da parte dei produttori di chip.

Pan Pacific International Holdings, che gestisce la catena di discount Don Quijote, continua a registrare una forte crescita mensile e trimestrale grazie alla crescente diffusione dei negozi, allo sviluppo dei prodotti Private Brand a margini più alti, all’espansione nel segmento dei supermercati (dove fa leva sulla sua catena di approvvigionamento superiore per offrire un’alternativa valida agli operatori esistenti) e al ritorno del consumo da parte dei turisti.

Orix, fornitore di servizi finanziari per piccole imprese, importante operatore nelle aree delle locazioni e delle energie rinnovabili, continua a registrare una crescita organica robusta, prospettando una crescita costante. Il CEO di Orix Bank ha spiegato che questa strategia di crescita si concentra su progetti ambientali e la gestione di trust per clienti retail.

Kokusai Electric, società che produce sistemi di deposizione per semiconduttori, vanta una posizione unica in tecnologie quali la deposizione di strato atomico (ALD), che beneficia dell’attenzione del settore ai circuiti di dimensioni inferiori. Kokusai Electric ha attuato una significativa trasformazione operativa e ha abbandonato le attività periferiche diluitive degli utili per concentrarsi esclusivamente sui propri punti di forza nel settore dei semiconduttori.

Asia fa rima con opportunità

Il Giappone – conclude l’esperto – “offre opportunità nel segmento di società giapponesi leader globali che traggono profitto dalla crescita dell’Asia e dai cambiamenti del Paese stesso. Guardiamo alla crescita dell’Asia come un’opportunità per le società dotate di tecnologie indispensabili a livello di catene di approvvigionamento per l’automazione e semiconduttori”.