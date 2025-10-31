Per Apple trimestrale record: delude iPhone ma si scommette sul Natale

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Apple ha chiuso il quarto trimestre fiscale con utili e fatturato record, mentre afferma di attendersi una stagione natalizia molto proficua per le vendite di iPhone, nonostante i numeri del trimestre appena chiuso abbiano deluso le attese. Le azioni della big statunitense degli smartphone, sono comunque balzate del 4% nella sessione after hours del mercato americano, testimoniando che il mercato ha accolto positivamente la trimestrale.

Utili e fatturato in crescita nel trimestre

Apple ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto di 27,47 miliardi di dollari, pressoché raddoppiato rispetto ai 14,74 miliardi di un anno prima.

L’EPSsi è attestato a 1,85 dollari per azione, che si confronta con gli 0,97 dollari relativi al quarto trimestre 2024, impattati da un maxi onere fiscale per la chiusura di una vertenza sulle imposte non pagate con l’UE. Al netto di questa componente straordinaria, Apple ha registrato una crescita del 13% dell’utile.

I ricavi si sono attestati ad un record di 102,47 miliardi di dollari, in aumento dell’8% rispetto ai 94,93 miliardi dello stesso periodo del 2024. Questo dato ha leggermente superato le stime di consensus a 102,2 miliardi di dollari.

I dazi hanno comportato spese per 1,1 miliardi di dollari durante il trimestre, in linea con le aspettative di Apple, che prevede costi tariffari pari a 1,4 miliardi di dollari nel primo trimestre.

Apple vede un primo trimestre molto positivo per l’iPhone

Apple dice di prevedere un aumento a due cifre delle vendite durante le festività natalizie, grazie al lancio dei nuovi iPhone, e formula attese di crescita per il fatturato del primo trimestre fiscale del 10-12%. Gli analisti avevano previsto in media una crescita del 6%.

“Prevediamo che il fatturato dell’iPhone crescerà a due cifre anno su anno, il che rappresenterebbe il nostro miglior trimestre di sempre per l’iPhone”, ha affermato il Chief Financial Officer Kevan Parekh.

I motori della crescita restano servizi e Mac

L’azienda con sede a Cupertino ha beneficiato di una crescita dei servizi superiore alle aspettative che si sono confermati il ​​segmento Apple in più rapida crescita nell’ultimo trimestre, con un fatturato in aumento del 15% a 28,8 miliardi di dollari.

I ricavi dell’iPhone sono aumentati del 6,1% a 49 miliardi di dollari nel periodo di settembre, avendo beneficiato per sole due settimane del lancio del nuovo iPhone 17, ed hanno leggermente deluso le attese che indicavano vendite per 49,3 miliardi di dollari.

Il fatturato dei Mac è aumentato del 13% a 8,73 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti che indicavano in media un fatturato di 8,6 miliardi di dollari, mentre i ricavi degli iPad risultano stabili a 6,95 miliardi di dollari e quelli dei Dispositivi indossabili (wearables), Casa ed Accessori in lievissimo calo a circa 9 miliardi di dollari.

La forza delle vendite del Mac ha contribuito a compensare il rallentamento del business in Cina, che registra un calo dei ricavi del 3,6% a 14,5 miliardi di dollari, al di sotto dei 16,4 miliardi di dollari previsti dagli analisti.