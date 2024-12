Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

In casa Ferrero ci sono dei buoni motivi per festeggiare il Natale con un sorriso in più. Il fatturato dell’azienda in Italia nel 2024, infatti, continua a crescere toccando quota 1,82 miliardi di euro, ovvero un +3,5% rispetto all’esercizio precedente con un utile per la parte commerciale di 57 milioni di euro (+3,8 milioni rispetto al 2023). La spinta in avanti è stata resa possibile dal lancio di nuovi prodotti sul mercato, con l’azienda che ha anche confermato con investimenti concreti la centralità dell’Italia e rafforzato la propria forza lavoro locale.

Crescono il fatturato e i dipendenti di Ferrero nel 2024

Oltre al fatturato (+3,5%), nel 2024 a crescere in Ferrero sono stati anche i dipendenti nei 4 stabilimenti italiani dell’azienda, più 1,1% (77 unità), con il gruppo guidato da Giovanni Ferrero che ha ribadito in una nota “la centralità dell’Italia in termini di sviluppo industriale”. I dati sostengono queste parole, visto che nell’esercizio scorso (chiuso il 31 agosto) l’azienda ha investito 98 milioni di euro – 1,4 miliardi di euro negli ultimi 10 anni di attività – nei 4 poli produttivi presenti in Italia (Alba, Pozzuolo Martesanca, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano).

Nel mondo gli stabilimenti produttivi dell’azienda che, si ricorda avere sede legale e fiscale a Lussemburgo, sono in totale 37 e contano 47.212 dipendenti. A livello globale l’ultimo fatturato disponibile è datato agosto 2023, quando era pari a 17 miliardi di euro.

Come detto in precedenza, a fronte di un fatturato italiano di 1,82 miliardi di euro, l’utile di esercizio per Ferrero nel 2024 è stato di 57 milioni, contro i 53,2 al 31 agosto 2023. Alla crescita delle vendite sul mercato nazionale ha contribuito fortemente il lancio di nuovi prodotti, come i biscotti Kinderini, il Nutella Gelato e il Nutella Croissant, così come dell’innovativa linea di barrette Fulfil.

I risultati del Gruppo

La holding delle attività italiane, Ferrero Spa, ha generato nel 2024 un utile d’esercizio pari a 168,7 milioni di euro, contro i 139,6 milioni di euro che erano stati registrati ad agosto 2023. L’aumento dei ricavi è stato di 13 milioni, per un totale di 235,6 milioni di euro.

E ancora, Ferrero Industriale Italia, cioè il ramo della società che si occupa della produzione, registra un fatturato di 860,7 milioni di euro. Numeri alla mano vuol dire un +6,8% rispetto agli 805,7 milioni di euro al 31 agosto 2023, con l’utile che è pari 59,6 milioni di euro (ad agosto 2023 era a 56,5 milioni).

I progetti paralleli di Ferrero a sfondo sociale

Oltre ai numeri, alle vendite e al lancio di nuovi prodotti commerciali, Ferrero “ha operato anche sul territorio nazionale per ridurre il proprio impatto ambientale, per sostenere le comunità locali e i territori in cui opera, anche tramite le attività della Fondazione Ferrero di Alba, promuovendo molteplici iniziative nel campo sociale, culturale e umanitario“. Il tutto tenendo fede all’obiettivo di garantire un buon livello occupazionale (7.004 i dipendenti totali in Italia) e far progredire lo sviluppo tecnologico.

E ancora, il Gruppo Ferrero ha sostenuto diversi progetti di stampo sociali. Con il Kinder Joy of Moving, per esempio, si è posta l’obiettivo di una diffusione tra i ragazzi e le ragazze di un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport, combattendo la povertà educativa in centri ad alta densità in collaborazione con Save The Children.