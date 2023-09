Maurizio Perriello è un giornalista. Nato a Melfi nel 1988, si laurea a Pisa in Storia e consegue un Master a Milano. Esperto di tematiche green, in particolare di climate change.

Fonte: Ansa Scatta il Patto anti inflazione: ecco i prodotti scontati al supermercato

Il morso dell’inflazione non accenna ad affondare i denti nel portafogli degli italiani. Col carrello della spesa che segna continui aumenti, giunti a pesare sulle famiglie con 400 euro in media in più all’anno. A tutto questo si uniscono gli altri rincari di bollette energetiche e carburanti.

Da qui la decisione di oltre 25mila supermercati e discount di sottoscrivere un Patto anti inflazione per venire in soccorso dei consumatori. Un’iniziativa ispirata un progetto simile inaugurato in Francia, che si propone di dimezzare nel 2024 gli aumenti annui sugli alimenti.

Quando parte e quanto vale il Patto anti inflazione

La data d’inizio è stata già stabilita e il 28 settembre arriverà la conferma definitiva in merito: gli sconti sui prodotti alimentari di base e di largo consumo saranno applicati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023. Si tratta dunque di un “trimestre anti inflazione”. Manca solo la firma della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla presenza dei rappresentanti di Confersercenti, Confcommercio e Federdistribuzione.

A ottobre cominceremo a vedere sugli scaffali beni di prima necessità scontati del 10%. Gli esperti hanno calcolato che un risparmio medio di 150 euro sulla spesa totale per famiglia, che scende a 100 euro se si considera la sola spesa alimentare. I prodotti scontati saranno oggetto di una pubblicità progresso finanziata dalla presidenza del Consiglio e saranno provvisti di un apposito bollino tricolore “anti inflazione” autorizzato dal Governo.

L’elenco dei prodotti scontati e dove acquistarli

Il 23 settembre è stato inviato al Mimit l’elenco completo delle catene di distribuzione che hanno sottoscritto il Patto, che includono anche centinaia di piccole attività di vendita al dettaglio, farmacie e parafarmacie. Per quanto riguarda supermercati e discount, si tratta di oltre 25mila punti vendita. Al momento restano in forse Eurospin e MD. Ecco di seguito la lista:

Esselunga

Conad

Carrefour

Pam

Lidl

Tigre

Famila

Decò

Di seguito invece la specifica dei prodotti oggetto di sconti, che saranno soprattutto alimentari di prima necessità. Resta tuttavia un grande punto interrogativo sui cibi freschi, a causa dei prezzi troppo ballerini e dalle problematiche (in primi i cambiamenti climatici) in cui versa la produzione agricola. Per quanto riguarda frutta e verdura, dunque, si potrebbe assistere a sconti e promozioni locali e periodiche. L’olio d’oliva, infine, potrebbe essere oggetto di un prezzo bloccato. Ecco la lista:

pasta

carne

passata di pomodoro

zucchero

latte

uova

riso

sale

farina

cereali

saponi

detergenti

pannolini

farmaci di largo consumo

Gli sconti saranno davvero d’aiuto?

L’iniziativa non può avere tuttavia il successo sperato senza il supporto, a monte, delle aziende produttrici nel taglio dei prezzi delle merci vendute ai supermercati. Altrimenti si va incontro a un circolo vizioso in cui a perderci saranno ancora una volta i consumatori. Per fortuna già diversi marchi hanno annunciato l’adesione alla campagna anti inflazione: da Barilla a Lavazza, da Mutti a Nestlé e Ferrero. In attesa che anche altri grandi gruppi sposino la causa.

Nono sono però pochi i dubbi in merito all’efficacia del Patto. Secondo Assoutenti, la mossa potrebbe non determinare i risultati preventivati per colpa del caro carburanti. I prezzi alti di benzina e gasolio rischiano infatti di mandare in fumo i soldi risparmiati dagli italiani con gli sconti al supermercato. Da qui la richiesta dell’associazione al Governo di intervenire sulle accise dei carburanti.