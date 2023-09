Via al “Patto anti-inflazione”: l’elenco dei supermercati con gli sconti

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Fonte: ANSA Via al "Patto anti-inflazione": presentato l'elenco dei supermercati con gli sconti

Via libera all’iniziativa che il governo ha messo in piedi per contrastare l’inflazione, annunciata in pompa magna ad agosto. È stato sottoscritto ieri (giovedì 28 settembre, ndr) a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e dai rappresentanti del mondo produttivo il “Trimestre anti-inflazione“: un Patto anti-inflazione per aiutare gli italiani a spendere meno al supermercato.

In cosa consiste questo Patto? Dal 1° ottobre al 31 dicembre, per 3 mesi appunto, i punti vendita che aderiscono all’iniziativa in tutta Italia venderanno a prezzi calmierati tutta una serie di prodotti di prima necessità: si tratta sia alimentari che non, prodotti per l’infanzia e di largo consumo, che saranno determinati dalle aziende e dalle catene distributive. Un vero e proprio “paniere tricolore” come l’ha battezzato Meloni, che verrà messo a disposizione dei consumatori attraverso iniziative ad hoc come prezzi fissi, promozioni, prodotti a marchio del distributore e carrelli a prezzo scontato o unico.

Per contrastare il caro-spesa e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini è fondamentale il coinvolgimento dei principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e dell’agricoltura.

Per questo il Ministero guidato da Urso ha predisposto appositi accordi con le associazioni e le aziende coinvolte e ha attivato due tavoli per facilitare la corretta attuazione del trimestre: il Tavolo di coordinamento e monitoraggio, che si occupa di osservazioni e rilevazioni, anche statistiche, e il Tavolo permanente di filiera, per lo studio delle eventuali criticità, dalla raccolta alla vendita al dettaglio.

Chi ha aderito al Patto anti-inflazione

Al Patto anti-inflazione hanno aderito 32 associazioni del Sistema Italia: in pratica, tutte le associazioni della distribuzione moderna, del commercio tradizionale, esercenti e cooperative, settore farmaceutico e parafarmaceutico: Federdistribuzione, Ancd – Conad, Ancc – Coop, Confcommercio, Fiesa – Confesercenti, Confcooperative – consumo e utenza, Confimprese, Federfarma, Assofarm, Farmacieunite, Federfardis, Mnlf, Culpi, Fnpi, Unaftisp.

L’ok è arrivato anche plebiscitario dalle principali associazioni del mondo dell’industria alimentare e non – Federalimentare, Centromarca, IBC, Union alimentari Confapi, Unionfood, Assogiocattoli, Confimi industria -, dell’artigianato – Cna, Confartigianato, Casartigiani – cooperative – Legacoop agroalimentare, Confcooperative–Fedagripesca – e mondo dell’agricoltura – Coldiretti, Confagricoltura, Filiera Italia, Copagri, CIA.

Quanto dura l’esperimento sui prodotti del carrello della spesa

“Chiaramente non possiamo affrontare da soli la corsa dei prezzi spinta dall’inflazione e abbiamo chiesto aiuto al mondo produttivo. Oggi abbiamo fatto un passo avanti ulteriore con la firma del Patto anti-inflazione” ha dichiarato la premier presentando l’intesa raggiunta.

“Tre mesi di sperimentazione – dal 1° ottobre al 31 dicembre – per calmierare i prezzi di largo consumo. È un esperimento, non so voi ma io sono molto ottimista e se funzionerà bene lavoreremo tutti quanti per prolungare l’iniziativa”. “Credo sinceramente – ha spiegato ancora Meloni – che questa iniziativa vada al di là del valore economico che ha. Credo sia un bel messaggio che diamo alla Nazione e ai cittadini italiani sulla capacità che l’Italia ha ancora, nei momenti di difficoltà, di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere degli obiettivi”.

La presidente del Consiglio ha difeso ancora una volta l’operato del governo, rivendicando la scelta politica di essersi concentrati sui redditi medio-bassi: “Dall’inizio abbiamo lavorato a sostenere prioritariamente il potere d’acquisto delle famiglie” dice, tornando a elencare i “successi”: “Abbiamo concentrato le pur limitate risorse che abbiamo a tantissime iniziative, i provvedimenti sul caro energia, il taglio del cuneo, l’aumento dell’assegno unico per le famiglie, il taglio dell’Iva sui prodotti per la prima infanzia, la super rivalutazione delle pensioni minime e la carta Dedicata a te, ora allargata anche ai carburanti”.

Cosa pensa Confcommercio

Confcommercio lo definisce “un traguardo non semplice”, considerando la situazione macro-economica generale e le pressioni a cui sono state sottoposte le imprese distributive e gli esercenti negli ultimi 18 mesi, caratterizzati da un incremento senza precedenti dei costi energetici, delle materie prime e dei prezzi di listino dei prodotti industriali.

In una nota congiunta le associazioni firmatarie sottolineano che “con grande senso di responsabilità il settore del commercio, che accoglie ogni giorno milioni di persone nei propri punti vendita, comprendendone le difficoltà di fronte all’aumento generalizzato dei prezzi, ha dato un riscontro immediato a questa iniziativa, come segnale concreto di aiuto alle famiglie. L’impegno sottoscritto oggi rafforza lo sforzo che le imprese della distribuzione esprimono quotidianamente con soluzioni di convenienza e risparmio.

A fronte dell’impegno del settore del commercio – prosegue la nota – le associazioni firmatarie del protocollo auspicano che anche gli altri comparti della filiera, in particolare il mondo dell’industria di produzione dei beni di largo consumo, intervengano subito in maniera concreta.

“Per rendere più efficace l’azione di contrasto all’inflazione e poter agire in maniera più strutturale, occorrono infatti interventi che portino a una netta riduzione dei prezzi di listino dei prodotti, anche in relazione alle mutate condizioni di mercato delle materie prime e dei costi di produzione”.

Come funziona il Patto anti-inflazione

Ma come funziona il Trimestre anti-inflazione? Per 3 mesi, fino a fine anno, negozi e supermercati aderenti proporranno i prodotti a prezzo ridotto. In particolare, le nuove iniziative riguarderanno beni di largo consumo e alimentari, prodotti per la casa e la persona e la cura della persona, realizzate con offerte speciali, sconti e promozioni dedicate, ed evidenziate da questo bollino appositamente creato dal governo, che riprende i colori della bandiera italiana e riporta la scritta “trimestre anti-inflazione”:

L’iniziativa vale anche online nel caso in cui il singolo esercente decida di esporre il bollino nel carrello online. Le modalità di sconto come detto possono essere diverse a seconda del supermercato: prezzi fissi, promozioni, iniziative sui prodotti a marchio del distributore – il cosiddetto private label -, carrelli a prezzo scontato o unico.

L’ottima notizia è che ne possiamo beneficiare tutti. Le promozioni sono accessibili a tutti, indipendentemente dall’Isee, dall’età e dall’eventuale diritto ad altre misure di aiuto, come l’Assegno di inclusione.

Quali prodotti vengono scontati

Non esiste un vero e proprio elenco dei prodotti che rientrano nel Patto anti-inflazione. Ciascun negozio o supermercato può scegliere liberamente gli articoli che saranno oggetto di promozioni anti-inflazione, purché siano però beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli rientranti nel “carrello della spesa”, e anche prodotti per l’infanzia e la cura della persona.

Tutti noi troveremo nei punti vendita aderenti e nelle varie campagne pubblicitarie i prodotti che beneficiano di prezzi calmierati.

Per qualsiasi altra informazione i cittadini e le imprese possono inviare una mail a: udmgarante@mimit.gov.it.

L’elenco dei supermercati aderenti

Il Mimit ha pubblicato l’elenco dei supermercati e negozi aderenti, ma si tratta di una lista provvisoria che viene continuamente aggiornata. Al momento, per la partenza dell’iniziativa domenica 1° ottobre, le città in cui è possibile comprare e fare la spesa con prezzi calmierati sono questi:

Abruzzo

L’Aquila

Chieti

Pescara

Teramo

Basilicata

Matera

Potenza

Calabria

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

Campania

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

Emilia-Romagna

Bologna

Ferrara

Forlì-Cesena

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

Friuli Venezia Giulia

Gorizia

Pordenone

Trieste

Udine

Lazio

Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Viterbo

Liguria

Genova

Imperia

La Spezia

Savona

Lombardia

Bergamo

Brescia

Como

Cremona

Lecco

Lodi

Mantova

Milano

Monza e Brianza

Pavia

Sondrio

Varese

Marche

Ancona

Ascoli Piceno

Fermo

Macerata

Pesaro e Urbino

Molise

Campobasso

Isernia

Piemonte

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbano Cusio Ossola

Vercelli

Puglia

Bari

BAT-Barletta-Andria-Trani

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Sardegna

Cagliari

Nuoro

Oristano

Sassari

Sud Sardegna

Sicilia

Agrigento

Caltanissetta

Catania

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

Toscana

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

Trentino Alto Adige

Bolzano

Trento

Umbria

Perugia

Terni

Valle d’Aosta

Aosta

Veneto

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

Cosa devono fare negozianti e gestori di supermercati

Gli esercizi che aderiscono all’iniziativa devono esporre il bollino della campagna e possono anche utilizzarlo nei propri canali di comunicazione al pubblico secondo le indicazioni fornite dalle associazioni della distribuzione cui aderiscono e le linee guida trasmesse alle associazioni aderenti. Chi vuole aderire lo può fare scrivendo a: udmgarante@mimit.gov.it.. Chi voglia ricevere maggiori indicazioni può richiedere al Mimit il kit scrivendo a: anti-inflazione@pec.mise.gov.it.

Gli esercenti, ribadiamo, hanno massima libertà nella scelta dei prodotti da inserire nel paniere tricolore, purché – come detto – facciano parte dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli rientranti nel “carrello della spesa”, e prodotti per l’infanzia e la cura della persona.

Il governo sta comunque mettendo in campo una importante campagna di comunicazione su tv, web, social radio, giornali e ovunque possibile per spiegare a tutti chiaramente di cosa come funziona il “paniere tricolore”.