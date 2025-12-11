Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Come ogni anno si attende il decreto Omnibus, al cui interno sono inserite una serie di misure la cui scadenza viene rimandata. Il Consiglio dei ministri dovrà esaminarecontenuti nella bozza del decreto Milleproroghe, dai Lep alle intercettazioni, dagli incentivi per il lavoro alle polizze catastrofi.

Sono previste anche proroghe per incarichi ai commissari straordinari, come quello per il risanamento delle baraccopoli di Messina e dell’area di Bagnoli-Coroglio. Vediamo nel dettaglio tutte le misure presenti nella bozza del decreto e che potrebbero slittare al 2026 per proroga o applicazione.

Aggiornamento multe stradali

Viene prorogato di un anno, al 1° dicembre 2026, la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal Codice della strada.

Prorogato il bonus giovani e bonus donne

Nella bozza del decreto Milleproroghe viene anche prorogato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2026, il bonus giovani. Si tratta dell’incentivo per le assunzioni stabili degli under 35 che non sono mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato. Il bonus consiste nell’esenzione totale per i datori di lavoro del versamento dei contributi per un massimo di 24 mesi, con un tetto di 500 euro al mese.

Stessa tipologia di bonus per le donne. Anche in questo caso si tratta di un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sempre per un massimo di 24 mesi. Il bonus donne interessa le lavoratrici prive di un impiego da almeno 24 mesi, oppure da sei mesi ma residenti nelle regioni della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno.

Il limite massimo in questo caso è di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Viene prorogato di un ulteriore anno anche il bonus per lo sviluppo occupazionale per la Zes, incentivi sull’autoimpiego nei settori strategici, quindi nuove tecnologie e transizioni digitale ed ecologica.

Scuola

Del macro tema della scuola vengono prorogate di un anno le assunzioni dei docenti di religione cattolica che hanno vinto il concorso ordinario nel 2024. Assunzioni estese per l’anno scolastico 2026-2027 per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario e procedura straordinaria.

Viene prorogata di un ulteriore anno anche la sospensione dell’obbligo per le Regioni di cofinanziamento dei piani di attività degli ITS Academy.

Prorogati i Lep

Vengono prorogati di un anno i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

Rinvio testi unici fiscali

Per quanto riguarda le norme dei testi unici fiscali, slitta al 2027 l’applicazione di:

articolo 202 del testo unico sulle sanzioni tributarie, amministrative e penali;

articolo 100 del testo unico dei tributi erariali minori;

nuove norme sulla giustizia tributaria;

versamenti in riscossione;

imposta di registro e tributi indiretti.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha specificato che in questo modo verrà concesso più tempo agli uffici e ai contribuenti per adeguarsi alle nuove norme su sanzioni fiscali e tributi minori.

Iscrizione al catasto delle case mobili

Slitta di un altro anno l’iscrizione al catasto per le case mobili. Dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 è il nuovo termine per presentare gli atti per la mappa catastale e l’aggiornamento del catasto degli “allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione”, ovvero quelli ubicati nelle strutture ricettive all’aperto.

Aumento tempi per intercettazioni

Slitta di un anno anche l’applicazione delle nuove norme per le intercettazioni da parte degli uffici del pubblico ministero. In precedenza la legge indicava che le nuove norme sarebbero state relative ai procedimenti penali iscritti al 31 dicembre 2025, ma ora scadono al 31 dicembre 2026.

Secondo quanto riportato però questa misura risulta evidenziata in giallo e potrebbe quindi essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Scudo penale per i medici prorogato

Slitta di un anno, al 31 dicembre 2026, anche la protezione chiamata scudo penale per i medici. Questo comporta che siano puniti solo in caso di colpa grave per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose se il fatto accade in situazione di carenza di personale sanitario e nell’esercizio di una professione sanitaria.

Riorganizzazione interni, difesa e Vdf

Slitta di un anno anche la possibilità di modifica al regolamento di organizzazione del Ministero dell’Interno. La proroga riguarda anche il comparto sicurezza e difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sicurezza e immigrazione

Ulteriori due proroghe sono quelle a tema sicurezza e immigrazione. Sul tema di Lampedusa vengono prorogati fino al 31 dicembre 2026 i rapporti di lavoro del personale CRI.

Sulla questione della sicurezza invece viene prorogata fino a fine 2026 la sperimentazione delle tecniche di rivelazione assistita per tutelare l’integrità delle prove sperimentali dei rischi derivanti da atti vandalici.

Fondo di garanzia Pmi

Viene prorogato anche di un anno il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Nomina dei commissari

Vengono estesi gli incarichi dei commissari straordinari e dei subcommissari per il risanamento della baraccopoli di Messina, fino al 31 dicembre 2028.

Al 31 dicembre 2027 è invece fissata la data entro la quale è prevista la cessazione dell’incarico di coordinamento per gli interventi e le opere dell’ex area militare, arsenale militare e area militare contigua al molo Carbone situata nell’isola della Maddalena. Per questi ruoli vengono disposte remunerazioni pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione, da finanziare con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Prorogato per tutto il 2028 anche l’incarico del commissario per l’area Bagnoli-Coroglio.

Polizze catastrofi

Viene invece posticipato di un anno, al 31 dicembre 2026, il termine per la stipula di polizze contro i rischi catastrofali per le attività di pesca e acquacoltura e per le piccole imprese del turismo ricettivo.