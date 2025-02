Fonte: 123RF La classifica dei prezzi del trasporto pubblico.

Il costo dei biglietti dei mezzi pubblici varia notevolmente tra le diverse città europee, con alcune capitali che offrono tariffe molto basse e altre che hanno costi più elevati. In generale, le città dell’Est Europa, come Bucarest, Sofia e Vilnius, vantano tariffe molto basse, mentre nelle città del Nord Europa, come Stoccolma, Amsterdam e Berlino, i prezzi possono superare i 3 euro per una singola corsa. Le città italiane, come Roma e Milano, si trovano a metà classifica, con tariffe di circa 1,50-2 euro.

Vediamo nel dettaglio il report dei costi pubblicato da Truenumbers, un portale specializzato nell’analisi e nella comparazione di dati economici e sociali, che ha raccolto e confrontato le tariffe di base dei trasporti pubblici in diverse città europee, uniformando i dati secondo criteri specifici, come il costo del biglietto singolo nelle zone centrali e la validità temporale del ticket.

Dove costa meno il biglietto dell’autobus in Europa

Le città con i prezzi più bassi per il biglietto dell’autobus si trovano soprattutto nei paesi dell’Est Europa. Bucarest, ad esempio, si distingue per un costo molto contenuto: solo 28 centesimi di euro per una corsa sui mezzi pubblici della Ratb, la compagnia che gestisce i trasporti della capitale rumena. Altre città che offrono prezzi simili sono Sofia e Vilnius, dove il biglietto singolo non supera il valore di 1 euro. Questo riflette un costo della vita più basso in queste città rispetto ad altre capitali europee.

Anche in Budapest, il prezzo del biglietto singolo si mantiene contenuto, pari a 1,09 euro, mentre a Tallinn si paga 1,10 euro.

Dove costa di più

A fronte dei prezzi economici nelle capitali dell’Est Europa, alcune città del Nord Europa registrano i costi più elevati per i trasporti pubblici. Stoccolma, la capitale svedese, è la più cara in assoluto, con un biglietto che costa 4,26 euro. Segue Amsterdam, dove una corsa in tram costa 3 euro.

A Berlino, invece, il biglietto per i mezzi pubblici è di 2,90 euro, mentre a Dublino, una corsa in autobus costa 2,10 euro. Queste città sono tutte caratterizzate da un costo della vita più alto, che si riflette anche sulle tariffe dei trasporti pubblici.

Prezzi in Italia a confronto con quelli europei

I prezzi dei biglietti dei mezzi pubblici in Italia sono generalmente più bassi rispetto alla media europea. Rifacendosi all’analisi di Truenumbers, infatti, il costo dei biglietti per autobus e metropolitana nel nostro Paese è inferiore del 31,3% rispetto alla media in Europa.

Ad esempio, a Roma, il prezzo di un biglietto singolo è di 1,50 euro, mentre a Milano è di 2 euro.

La classifica completa

Ecco la classifica completa del costo del biglietto dell’autobus nelle principali capitali europee, ordinata dal prezzo più basso al più alto, secondo i dati Truenumbers.

(Prezzi in euro per una corsa singola urbana)