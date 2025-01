La classifica delle città più costose al mondo nel 2024: Hong Kong, Singapore e Zurigo dominano. Le città europee sono in alto, ma anche in Asia e Africa vivere costa caro

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Le 5 città più costose al mondo: la classifica

Incertezza economica e geopolitica, inflazione ed emergenze locali gravano sul costo della vita, e molte città nel mondo hanno scalato la classifica di Mercer “Cost of Living 2024”. Una costante, però, sono le prime tre in classifica, che restano ben salde nella loro posizione dalla scorsa edizione: Hong Kong, Singapore e Zurigo.

Se si guarda però alle prime 10 posizioni, le città più costose dove vivere risultano concentrate in Europa, in particolare nelle regioni del Nord. Dubai, sempre più sulla bocca di tutti, con il suo stile di vita lussuoso, è la città più costosa del Medio Oriente, ma si ferma soltanto al 15esimo posto, mentre il Nord America vede New York aggiudicarsi il titolo.

Vediamo quali sono le città più costose al mondo, con focus sulle prime 5 posizioni.

1 – Hong Kong, città dei grattacieli

Hong Kong si piazza ancora una volta prima in classifica come la città più costosa al mondo, ma qualcosa inizia a scricchiolare. Colonia britannica prima e città cinese poi, Hong Kong sta vivendo forse l’ultimo periodo di trasformazione.

La città in futuro potrebbe non mantenere più la sua posizione, visto anche l’impatto che sta avendo il ruolo cinese: da principale centro finanziario dell’Asia, a un lento declino, con tanto di borsa in crisi. Una spiegazione è da ricercare nell’abbandono da parte delle aziende internazionali dalla città, scelta dovuta alla fine delle libertà garantite dall’indipendenza dal dragone. Mentre si svuotano i locali e diminuiscono i turisti in arrivo, si iniziano a fare i conti per il futuro. Sarà questo l’ultimo anno in prima posizione?

2 – Singapore, un mondo a parte

Singapore è una delle città più moderne al mondo, tanto da essere definita una smart-city. Il tasso di criminalità è bassissimo, rappresentando di fatto una delle città più sicure al mondo.

A oggi è il quarto principale centro finanziario del mondo, grazie anche alla presenza di luoghi strategici come il porto, che rappresenta uno dei primi cinque per attività e traffico su scala mondiale. Non è un caso, infatti, se quasi metà della popolazione è straniera e se c’è la più alta concentrazione di milionari in rapporto alla popolazione.

3 – Zurigo, l’eccellenza elvetica

A chiudere la top cinque delle città più costose al mondo ci sono tre città svizzere. La prima è Zurigo, ben nota per il costo elevato della vita. Una famiglia di quattro persone spende in media circa 6mila euro al mese, senza affitto o mutuo. Questo è possibile grazie agli alti salari e a un potere d’acquisto conveniente per gli svizzeri.

I costi elevati in Svizzera si traducono in qualità dei servizi: benessere, trasporti, pulizia, condizioni di lavoro generali e tutela del singolo. Ma non è tutto oro quello che luccica, e molti cittadini svizzeri escono dai confini per acquistare i beni di uso quotidiano all’estero, in Italia, Francia, Germania e Austria.

4 – Ginevra, la città dei ricchi

La Svizzera è spesso considerata il “Paese dei ricchi” d’Europa. Un motivo è da ricercare nella mancanza di concorrenza e nel protezionismo commerciale. Basti pensare che alcuni prodotti non hanno concorrenza e che, se si cerca di fare acquisti online, spesso si viene rimandati alla sezione del sito in Svizzera, dove i prezzi sono più alti.

Anche l’alta densità di popolazione aumenta i prezzi dei terreni e degli immobili. Insomma, la Svizzera non è proprio la terra dei ricchi, ma gli stipendi sono adeguati al costo della vita piuttosto alto.

5 – Basilea, qualità della vita al top

Basilea chiude la classifica delle città più costose in cui vivere, ma è bene sapere che si trova in alte posizioni anche in altre classifiche, spesso riferite alla qualità della vita e nel rispetto della parità dei generi.

Chi abita e lavora a Basilea racconta di una vita sì dettata da orari di lavoro impegnativi, ma anche con ampi margini di tempo libero. In generale, la qualità della vita è molto alta e la vita è tranquilla.

A far aumentare i prezzi nelle città svizzere, spesso, è la presenza di lavoratori delle case farmaceutiche, che hanno sede nel Paese, e alte cariche diplomatiche. Aumentando la media degli stipendi, di conseguenza anche il costo della vita è più alto, e a pagarne il prezzo sono le persone che, invece, ricevono uno stipendio normale (comunque molto alto rispetto alla media italiana).

La classifica delle città per continente

Il resto della classifica è piuttosto variegato, e raramente si incontrano concentrazioni di città dello stesso continente, come nel caso della Svizzera. Per avere una fotografia generale della classifica, che conta 226 città nel mondo, abbiamo diviso le città più costose per ogni continente.

In Europa, oltre le tre città svizzere nelle prime cinque posizioni, è presente un’altra città svizzera. A queste si aggiungono Londra, Copenhagen, Parigi, Amsterdam nelle proprie posizioni, con Roma e Milano a un quarto della classifica mondiale. Le posizioni più alte appartengono a:

Londra (8);

Copenhagen (11);

Vienna (24);

Parigi (29);

Amsterdam (30).

In Sud America la classifica 2024 è variata molto rispetto a quella del 2023, vedendo Buenos Aires diventare più abbordabile e Santiago del Cile scendere di 73 posizioni, arrivando al 160esimo posto della classifica. Le posizioni più alte sono occupate da:

Montevideo (42);

Buenos Aires (77);

San Paolo (124);

Santiago del Cile (160).

In Medioriente è Dubai a regnare, superando diverse alte realtà in forte crescita e l’israeliana Tel Aviv. Le posizioni sono:

Dubai (15);

Tel Aviv (16);

Abu Dhabi (43);

Riad (90);

Gedda (97).

In Nord America si conferma a New York la città più costosa in cui vivere, mentre sale di 46 posizioni città del Messico, posizionandosi al 33esimo posto. Ma le città più costose sono:

New York city (7);

Nassau (9);

Los Angeles (10);

Honolulu (12);

San Francisco (13).

In Africa il divario tra le città più costose dove vivere quelle meno costose è molto ampio, tanto che le meno costose chiudono la classifica con Blantyre (221), Lagos (225) e Abuja (226). Le prime posizioni sono invece occupate da:

Bangui (14);

Gibuti (18);

N’Djamena (21).

In Asia, oltre a Hong Kong e Singapore, si presenta una situazione simile all’Africa, con un netto divario tra le città più costose e quelle meno costose. Chiudono la classifica Karachi (222), Bishkek (223) e Islamabad (224). Le preposizioni sono invece occupate da:

Shanghai (23);

Pechino (25);

Seoul (32).

Infine, nella regione del Pacifico, le città più costose dove vivere sono: