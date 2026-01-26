Cosa accomuna un aristocratico dell’Ottocento ed Elon Musk? Il coefficiente di Gini

Un numero compreso tra 0 e 1 può raccontare molto di più di quanto sembri sul livello di disuguaglianza economica di una società. E aiutarci a capire quando il presente, in alcuni casi, si riavvicina al passato.

Che cosa accomuna un aristocratico europeo dell’Ottocento e uno degli uomini più ricchi del mondo contemporaneo, come Elon Musk?

La risposta ha a che fare con un indicatore economico: il coefficiente di Gini, uno strumento fondamentale per misurare le disuguaglianze all’interno di una società.

Cos’è il coefficiente di Gini

Il coefficiente di Gini è un indicatore statistico che sintetizza, in un unico numero, il livello di disuguaglianza nella distribuzione del reddito o della ricchezza di un Paese.

Il suo valore è compreso tra 0 e 1:

0 indica una società perfettamente eguale, in cui tutte le persone percepiscono lo stesso reddito (o possiedono la stessa quantità di ricchezza*);

1 rappresenta una situazione di disuguaglianza estrema, in cui una sola persona detiene tutta la ricchezza disponibile.

*In questo caso è importante distinguere tra reddito e ricchezza: il reddito indica quanto si guadagna in un determinato periodo di tempo (ad esempio attraverso uno stipendio), mentre la ricchezza è la somma complessiva dei beni e degli asset posseduti.

Il coefficiente di Gini nei principali Paesi

Secondo i dati della World Bank – Poverty and Inequality Platform (2025), il coefficiente di Gini sul reddito mostra forti differenze tra i Paesi:

Italia: 0,34

Francia: 0,32

Norvegia: 0,27

Stati Uniti: 0,42

Brasile: 0,52.

Numeri che raccontano modelli economici e sistemi di welfare molto diversi, e che aiutano a capire dove le disuguaglianze sono più contenute e dove, invece, risultano strutturali.

Come si calcola il coefficiente di Gini

Dal punto di vista tecnico, il coefficiente di Gini deriva dalla Curva di Lorenz, una rappresentazione grafica della distribuzione del reddito o della ricchezza.

Nel grafico:

l’asse orizzontale (X) rappresenta la popolazione, ordinata dal gruppo più povero a quello più ricco;

l’asse verticale (Y) indica la quota cumulata di reddito o ricchezza detenuta.

A questa curva si affianca la linea di perfetta uguaglianza, una retta a 45 gradi che descrive una società in cui, ad esempio, il 20% più povero della popolazione possiede il 20% della ricchezza, il 50% il 50%, e così via.

Il coefficiente di Gini si ottiene calcolando il rapporto tra l’area compresa tra la Curva di Lorenz e la linea di perfetta uguaglianza e l’area totale sotto quest’ultima. Il risultato è, appunto, un numero tra 0 e 1.

Perché il coefficiente di Gini è importante

Il coefficiente di Gini non serve solo a fotografare una situazione in un dato momento, ma è fondamentale per analizzare l’evoluzione delle disuguaglianze nel tempo e confrontare periodi storici e aree geografiche diverse.

Secondo il Global Inequality Report, il coefficiente di Gini del reddito a livello globale era pari a 0,67 nel 2020: un valore inferiore rispetto al picco raggiunto intorno al 2000, ma comunque più alto rispetto a quello stimato per il 1820.

Ancora più significativo è il confronto storico sulla ricchezza. Studi recenti mostrano che il coefficiente di Gini della ricchezza negli Stati Uniti oggi è molto simile a quello dell’Italia, della Francia e del Regno Unito nel 1800, in un’epoca dominata da monarchie e aristocrazie ereditarie.

Un indicatore che parla di democrazia

Conoscere e comprendere il coefficiente di Gini è essenziale per sviluppare una maggiore consapevolezza sulle disuguaglianze economiche contemporanee e sui rischi sociali e politici che ne derivano.

Livelli elevati di disuguaglianza possono minare la coesione sociale, la fiducia nelle istituzioni e il funzionamento stesso delle democrazie.

Al contrario, una democrazia solida e uno Stato coeso difficilmente possono prescindere da un basso livello di disuguaglianza economica, condizione necessaria perché il patto sociale venga percepito come equo e condiviso.

Un semplice numero, quindi, ma capace di raccontare molto più di quanto sembri sul passato, il presente e le scelte future delle nostre società.