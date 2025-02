CER: una soluzione efficace per il risparmio energetico

Fonte: Canva Design Risparmio energetico con le CER

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) si stanno rivelando una soluzione assolutamente efficace e innovativa per affrontare la crisi climatica ed energetica. Attraverso la possibilità di produrre e condividere energia 100 % rinnovabile, le CER offrono non solo un grande risparmio economico, ma anche un modello di consumo sicuramente più responsabile e sostenibile. Enti pubblici, aziende e privati possono creare o aderire a una CER, contribuendo direttamente alla transizione energetica e a una riduzione delle emissioni di CO₂. Abbiamo approfondito l’argomento con Centauro Group, l’azienda di Novara specializzata nei settori dell’edilizia e dell’energia rinnovabile, che supporta attivamente le comunità energetiche nella creazione di sistemi efficienti e sostenibili, progettati su misura per le loro esigenze. Il suo obiettivo è garantire un funzionamento energetico ottimale, sfruttando gli incentivi legati all’energia sostenibile per generare reddito redistribuibile. Questo approccio riduce l’uso di fonti fossili e promuove la sostenibilità ambientale, favorendo al contempo l’aggregazione sociale e l’educazione alla sostenibilità urbana attraverso i Certificati di Riduzione delle Emissioni (CER).

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di uno o più soggetti associatosi alla comunità. A differenza del tradizionale sistema energetico, basato sul consumo di energia fornita da reti centrali, in una CER l’energia è prodotta e distribuita localmente, garantendo maggiore efficienza e sostenibilità.

Come funziona una CER

Le CER per generare elettricità fanno uso e sfruttano principalmente impianti di produzione di energia rinnovabile, come pannelli solari o turbine eoliche. L’energia, una volta prodotta, viene successivamente condivisa tra i membri della comunità che possono decidere di farne ricorso per il proprio fabbisogno o cederla alla rete energetica nazionale. L’energia in eccesso può essere venduta, creando un vero e proprio “reddito energetico” per i membri della comunità, mentre quella mancante può essere prelevata dalla rete, rendendo minimi così i costi energetici e l’impatto ambientale e questo è un fattore estremamente importante. Tale sistema, infatti, non solo consente di ottimizzare l’uso delle risorse energetiche prodotte localmente, ma garantisce anche una fonte di guadagno, contribuendo alla sostenibilità economica del progetto. Se l’energia prodotta non fosse sufficiente a coprire il fabbisogno energetico, è possibile ottenere energia supplementare dalla rete energetica nazionale. Questa integrazione permette sia di mantenere stabili i consumi energetici che di ridurre i costi al minimo, limitando anche l’impatto ambientale legato all’utilizzo di combustibili fossili. Si tratta di un approccio fondamentale, non soltanto per il considerevole risparmio economico, ma soprattutto per la promozione di uno stile di vita più sostenibile, determinando un cambiamento importante nel modo in cui viene gestita e consumata l’energia.

Vantaggi per i membri e la società

Risparmio Economico: uno dei vantaggi più significativi per i membri di una CER è il risparmio sui costi energetici. Autoprodurre e autoconsumare energia rinnovabile riduce la dipendenza dai fornitori tradizionali, abbassando così le bollette energetiche. Questo è particolarmente conveniente per enti pubblici, aziende e condomini, che possono constatare un abbattimento delle spese energetiche già nel breve termine. Sostenibilità Ambientale: le CER producono energia da fonti rinnovabili, riducendo la necessità di utilizzare combustibili fossili. Questo si traduce in una significativa diminuzione delle emissioni di CO₂ e in una riduzione dell’impatto ambientale. Promuovendo l’energia verde, le CER contribuiscono direttamente agli obiettivi di decarbonizzazione, favorendo una transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Coesione Sociale e Sostenibilità: le CER non sono solo un progetto tecnologico, ma creano anche un senso di comunità tra i membri. Le persone, le aziende e gli enti locali che partecipano a una CER sviluppano dinamiche di cooperazione e condivisione, incentivando comportamenti più sostenibili. Questo rafforza la coesione sociale e aumenta la consapevolezza riguardo all’uso responsabile delle risorse. Riduzione della Dipendenza Energetica: le CER riducono la dipendenza dai grandi distributori energetici e dai mercati internazionali del gas e del petrolio. In un periodo di crescente instabilità dei prezzi delle fonti fossili, la capacità di produrre energia localmente offre una maggiore sicurezza energetica.

Come creare una CER

Il processo di creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile richiede diverse fasi, che includono la progettazione tecnica, la costituzione giuridica e l’ottenimento di finanziamenti e incentivi. In questo contesto, Centauro Group rappresenta sicuramente un partner strategico, capace di accompagnare enti pubblici, aziende e privati lungo tutto il percorso necessario. Centauro Group si occupa dell’intera gestione, dall’analisi di fattibilità alla realizzazione degli impianti, fino alla gestione operativa della CER e al supporto nell’accesso a contributi e agevolazioni. Grazie alla competenza e affidabilità di Centauro Group, enti e privati possono essere sicuri di ricevere una consulenza professionale in grado di guidarli nell’adozione delle migliori tecnologie e soluzioni finanziarie per la creazione della propria comunità energetica.

Una rivoluzione per il settore energetico

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano quindi una vera e propria rivoluzione per il settore energetico, offrendo un’alternativa più economica, sostenibile e sociale. Attraverso la condivisione di energia rinnovabile, infatti, le CER riescono a ridurre i costi energetici, promuovendo stili di vita ecologici e rafforzando i legami comunitari. Sia enti pubblici che aziende e privati possono trarre un effettivo vantaggio da questa innovazione e Centauro Group è decisamente pronta a supportare ogni fase di questo percorso verso un futuro più green, responsabile e collaborativo.