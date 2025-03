Fonte: IPA Come cambia la bolletta dell'acqua da Nord a Sud: chi paga di più.

Sabato 22 marzo è il World Water Day, la Giornata mondiale dell’acqua, un’occasione per fare il punto sul consumo critico dell’oro blu.

I dati che seguono sono stati evidenziati dal XX Rapporto di Cittadinanzattiva sul servizio idrico integrato.

Si perde il 42% dell’acqua

L’Italia non si presenta bene all’appuntamento, se è vero che la rete idrica nelle città italiane continua ad essere un colabrodo. E a servizi spesso carenti, soprattutto nel Mezzogiorno, corrisponde una spesa media delle famiglie di 500 euro l’anno, rispetto ai 481 del 2023 e ai 406 euro del 2019. E più di un italiano su 4 non si fida dell’acqua di rubinetto.

Secondo dati Istat, nel 2022 è andato perso il 35,2% dell’acqua immessa in rete nei capoluoghi di provincia e il 42,4% se viene considerato l’intero territorio italiano. Oggi sono allacciate alla rete idrica circa 25 milioni di famiglie italiane, pari al 95,8% del totale. I litri erogati per abitante sono 214 al giorno.

In casa l’elettrodomestico che consuma più acqua è la lavatrice: 48 litri per ogni ciclo di lavaggio.

Chi paga di più l’acqua in Italia

Per quanto riguarda i costi effettivi, sono i cittadini della Toscana quelli più tartassati, con una spesa annua media di 748 euro per la bolletta idrica. Seguono Umbria (634 euro) e Marche (613 euro).

Di quanto è aumentata la bolletta dell’acqua

Nel 2024 la spesa media per la bolletta dell’acqua in Italia è aumentata del +4% su base nazionale. Abruzzo (+8,5%), Emilia-Romagna (+8,8%) e Marche (+7,1%) conquistano il podio degli aumenti. Ma allargando la forbice temporale all’ultimo quinquennio si nota come l’aumento medio sia stato del +23,2% su base nazionale, con Molise (+60,3%), Trentino-Alto Adige (+49,0%) e Liguria (+43,7%) sul podio delle regioni tartassate per quanto riguarda la bolletta dell’acqua.

Di seguito la spesa media annua per regione, ipotizzando un consumo di 182 metri cubi d’acqua. La tabella mostra la variazione dei prezzi della bolletta idrica nel 2023 e nel 2024, partendo dal 2019:

Regione 2019 2023 2024 var. 24/23 var. 24/19 Abruzzo 377 444 482 +8,5% +27,9% Basilicata 351 436 434 -0,3% +23,6% Calabria 297 350 357 +1,9% +20,2% Campania 300 324 337 +4,1% +12,3% Emilia-Romagna 473 517 563 +8,8% +19,0% Friuli-Venezia Giulia 368 436 455 +4,4% +23,6% Lazio 467 583 568 -2,5% +21,6% Liguria 359 495 516 +4,3% +43,7% Lombardia 294 365 388 +6,2% +32,0% Marche 497 573 613 +7,1% +23,3% Molise 146 234 234 +0,0% +60,3% Piemonte 353 420 449 +6,9% +27,2% Puglia 473 510 519 +1,7% +9,7% Sardegna 424 533 532 -0,2% +25,5% Sicilia 421 494 498 +0,8% +18,3% Toscana 637 732 748 +2,3% +17,4% Trentino-Alto Adige 194 278 289 +4,0% +49,0% Umbria 489 594 634 +6,7% +29,7% Veneto 371 435 459 +5,5% +23,7% Italia 406 481 500 +4,0% +23,2%

Le città più care per il servizio idrico

Al di là delle statistiche nazionali e regionali, ci sono alcune città che mostrano gli aumenti di prezzo maggiori. Frosinone continua ad essere la città italiana più cara per la bolletta dell’acqua con una media di 917 euro a famiglia, seguita da Grosseto e Siena, alla pari con 821 euro.

Città spesa 2024 spesa 2023 Frosinone 917 867 Grosseto 821 807 Siena 821 807 Pisa 817 801 Livorno 805 782 Arezzo 795 769 Enna 766 766 Firenze 757 743 Pistoia 757 743 Prato 757 743

Come si nota nell’elenco figura anche il capoluogo siciliano di Enna, una delle città che hanno maggiormente sofferto per la siccità negli ultimi anni. Si pensi che a fine novembre i sindaci di cinque paesi della provincia di Enna occuparono, insieme a decine di altre persone, un potabilizzatore in segno di protesta. Destarono scalpore le immagini del lago di Pergusa, ai piedi di Enna, completamente prosciugato nell’agosto del 2024.

Le città meno care per l’acqua

Come si denota dalla tabella sottostante, che riguarda le città in cui la bolletta dell’acqua è più leggera, mentre i due estremi (Milano e Napoli) continuano ad aprire e chiudere la classifica, le città nelle posizioni intermedie sono andate cambiando dal 2023 al 2024:

Città meno cara 2024 spesa 2024 Città meno cara 2023 spesa 2023 Milano 185 Milano 184 Trento 200 Cosenza 191 Cosenza 204 Trento 211 Campobasso 234 Campobasso 234 Isernia 234 Isernia 234 Catanzaro 276 Monza 265 Caserta 279 Catanzaro 276 Monza 285 Caserta 279 Benevento 305 Bergamo 298 Napoli 306 Napoli 300

Campobasso (234 euro), Isernia (234), Catanzaro (276), Caserta (279) e Benevento (305) sono le città di questa classifica nelle quali la bolletta idrica non è aumentata dal 2023 al 2024.