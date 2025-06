Fonte: 123RF Previsto aumento prezzi delle bollette dopo l'estate

Il costo delle bollette di luce e gas tornerà a salire. Le previsioni per il 2025 indicano infatti un nuovo, non trascurabile, aumento dei prezzi, destinato a pesare sulle tasche dei cittadini. A confermare questo scenario sono i dati forniti da Assoutenti e dalle analisi degli operatori di mercato, che disegnano un quadro di rincari su scala nazionale.

Aumentano i prezzi delle bollette di luce e gas

Il primo aumento d’allarme è arrivato da Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ha disposto un leggero rialzo delle tariffe del gas per i clienti vulnerabili. Una misura che ha già comportato un aumento della spesa nel 2025 del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2024 per una famiglia tipo.

A fornire una stima concreta di questo aumento è Assoutenti, che sottolinea come le tariffe attuali siano più alte rispetto a quelle in vigore nello stesso periodo dello scorso anno, quando il prezzo del gas era di 103,6 centesimi di euro per metro cubo. Considerando un consumo annuo di 1.100 metri cubi, l’aggravio di spesa si traduce in +48 euro all’anno per famiglia.

Un aumento che, pur non essendo ancora esagerato, si inserisce in un trend crescente che preoccupa i consumatori e le associazioni di tutela. Come spiega il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, “La stabilità dei prezzi del gas sui mercati è una situazione fisiologica legata alla minore domanda in Europa in vista del periodo estivo. Il vero banco di prova sarà dopo l’estate, quando inizierà la corsa alle scorte da parte dei vari Paesi e il prezzo del gas potrebbe raggiungere nuovi picchi, con effetti diretti sulle bollette degli italiani”.

Le previsioni per il 2025: aumenti significativi per luce e gas in autunno

Se i dati attuali sono già motivo di preoccupazione per i rincari nelle bollette, le previsioni per il 2025 risultano ancora più allarmanti, secondo quanto emerge da un’analisi elaborata utilizzando le stime fino a dicembre dell’European Energy Exchange (EEX).

Lo studio prende in considerazione una famiglia tipo, cioè una famiglia media italiana con consumi annui di circa 2.700 kWh di energia elettrica (equivalente, ad esempio, a un’abitazione con uso frequente di elettrodomestici e riscaldamento elettrico) e 1.400 standard metri cubi (smc) di gas, tipici di una casa riscaldata a gas e con utilizzo regolare per cucina e acqua calda.

Ebbene, secondo l’analisi, entro la fine del 2025 è prevista una crescita del 30% del prezzo medio dell’elettrica e anche quello del gas dovrebbe aumentare ancora di più, con un balzo del 37%.

Cosa significa tutto questo in termini pratici? Se questi aumenti si concretizzassero, anche mantenendo invariati i consumi delle famiglie e le condizioni economiche (cioè tasse, oneri di sistema e costi di rete), si registrerebbe un netto incremento dell’importo finale in bolletta. Non solo per chi consuma molto, ma anche per chi si mantiene su livelli considerati “medi”.

Quali sono le conseguenze?

I fattori alla base di questi rincari sono molteplici e si intrecciano tra dinamiche geopolitiche, climatiche ed economiche. Inoltre, c’è da considerare la fine della tregua estiva. Come segnalato da Assoutenti, l’estate rappresenta una fase di relativa calma per i prezzi del gas che, anche se maggiori rispetto all’anno scorso, è previsto non aumentino vertiginosamente grazie alla minore domanda. Tuttavia, con l’avvicinarsi dell’autunno e l’avvio delle operazioni di riempimento degli stoccaggi in Europa, la domanda tornerà a salire, trascinando con sé anche i prezzi.

Il combinato disposto di questi aumenti si tradurrà, con ogni probabilità, in un esborso aggiuntivo di diverse centinaia di euro all’anno per le famiglie italiane. Per una famiglia con i consumi tipo sopra menzionati (2.700 kWh elettricità e 1.400 smc gas), l’aumento stimato della spesa complessiva per luce e gas nel 2025 potrebbe superare i 250 euro annui, senza contare eventuali rincari delle tariffe di rete o delle imposte.

A farne le spese saranno soprattutto le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani con pensioni minime, le famiglie numerose e i nuclei che vivono in abitazioni poco efficienti dal punto di vista energetico.