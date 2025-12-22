Tra il 22 e il 24 dicembre inizieranno le vacanze di Natale nelle scuole di tutta Italia, con alcune piccole differenze tra una Regione e l'altra nelle date

ANSA Scuola, il calendario delle vacanze invernali

Tra il 22 e il 24 dicembre le scuole di tutta Italia chiuderanno per la pausa invernale, in concomitanza con le festività natalizie. Come ogni anno ci saranno alcune differenze tra le varie Regioni italiane, a seconda delle scelte delle giunte per quanto riguarda il calendario scolastico.

Bambini e ragazzi non avranno comunque lezione almeno fino al 7 gennaio, quando le scuole riapriranno in quasi tutto il Paese. Le vacanze invernali italiane sono tra le più concentrate in Europa. In altri Stati le scuole sono chiuse per meno tempo a Natale e le vacanze sono distribuite con maggiore frequenza durante l’anno.

Quando iniziano le vacanze di natale nelle scuole italiane

Le vacanze scolastiche di Natale stanno per iniziare in tutta Italia. In molte Regioni domani, 23 dicembre, sarà il primo giorno in cui bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado non hanno avuto lezioni. Le date però possono variare molto a seconda sia della Regione in cui si trovano gli istituti, sia delle scuole stesse, che hanno un certo grado di autonomia nel definire i propri calendari.

Alcune scuole possono, ad esempio, aver scelto venerdì 19 dicembre come ultimo giorno di lezioni, facendo “ponte” tra lunedì 22 e mercoledì 24, la vigilia di Natale, anticipando così la chiusura. In alcuni casi, invece, gli istituti possono scegliere di iniziare le vacanze al primo giorno “rosso” del calendario, quindi a Natale, fissando le ultime lezioni al 24 dicembre.

Le festività natalizie segnano spesso anche la conclusione del primo periodo scolastico, con una prima fase dei programmi in dirittura d’arrivo. Anche in questo caso, però, viene lasciata grande discrezionalità ai singoli istituti su come gestire questa fase.

Le differenze principali nei calendari scolastici per quanto riguarda le vacanze di natale sono nell’inizio. Solitamente, in fatti, la data di rientro è sempre il primo giorno feriale dopo il 6 gennaio, che per il 2026 sarà il 7 gennaio. Per l’inizio, invece, le varie Regioni italiane hanno scelto una data tra il 22 e il 23 dicembre, con soltanto poche eccezioni che hanno spinto l’avvio delle vacanze fino al 24 dicembre.

Hanno iniziato le vacanze il 22 dicembre le scuole di:

Abruzzo;

Basilicata;

Liguria;

Molise;

Piemonte;

Umbria.

Le rare eccezioni che spingeranno l’inizio delle vacanze natalizie al 24 dicembre sono:

Emilia Romagna;

Toscana;

Veneto:

Provincia autonoma di Bolzano.

Per tutte le altre Regioni e per la provincia autonoma di Trento, l’ultimo giorno di lezioni è il 22 dicembre e le vacanze scolastiche di Natale inizieranno il 23. La ripresa avverrà il 7 gennaio per tutte le Regioni tranne che per la Sicilia, dove le scuole riapriranno l’8 gennaio.

Le vacanze scolastiche italiane, uniche in Europa

L’Italia ha un particolare sistema di organizzazione dei calendari scolastici. Oltre alle festività civili e religiose che determinano chiusure come quelle pasquali, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, e l’8 dicembre, esistono solo due periodi di pausa prolungata, quello natalizio e le lunghissime vacanze estive di 13 settimane.

Nel resto d’Europa queste ultime sono spesso molto più ridotte, così come quelle natalizie, in modo che si possano avere pause scaglionate in tutti i mesi scolastici. In Francia c’è una pausa di una settimana ogni 6-8 di lezione, in Inghilterra ogni trimestre.