Mattinata terribile per i clienti di banca Monte dei Paschi di Siena e Widiba a causa di un down informatico: il caso solo una settimana dopo quello di Intesa Sanpaolo

Fonte: ANSA Problemi per Monte dei Paschi di Siena e Widiba.

La settimana è iniziata decisamente con il piede sbagliato per i clienti delle banca Monte dei Paschi di Siena e Widiba (banca online di Mps) che, già dalle prime ore di questo lunedì 9 dicembre, hanno riscontrato problemi di accesso ai servizi di home banking a causa di un down dell’intero sistema informatico. Sia l’app che il sito, infatti, risultavano inaccessibili, con molti correntisti che avevano indicato il malfunzionamento con diverse segnalazioni su Downdetector, portale dedicato al monitoraggio in tempo reale del corretto funzionamento dei servizi online. I problemi, così come reso noto dall’Istituto di credito, sono stati risolti intorno alle ore 12:00.

Alla base del down un guasto interno

Analizzando le segnalazioni lanciate dagli utenti su Downdetector, si comprende che il down di Monte dei Paschi di Siena e Widiba abbia avuto una portato nazionale. Da diverse città dello Stivale, infatti, sono giunte lamentele di malfunzionamento, dato questo che si aggiunge al fatto che i problemi hanno interessato sia i correntisti di Mps che quelli di Widiba che, lo ricordiamo, è la banca online dello stesso Istituto. Queste due informazioni lasciano intendere che il guasto sia stato interno al gruppo, visto che che i due Istituti condividono server e software per lo svolgimento delle attività quotidiane.

Questo il messaggio che i molti clienti delle due banche si sono trovati davanti per tutta la mattinata: “Interventi di manutenzione in corso. La pagina non è attualmente disponibile, ci scusiamo per il disagio. Stiamo lavorando per migliorare il servizio di ricerca delle Filiali per il nostri clienti. Per assistenza è disponibile il numero verde 800.414141 (dall’estero +39 0577 382999)”.

Non è il primo problema informatico per Monte dei Paschi di Siena

Il down ai sistemi informatici di lunedì 9 dicembre non è, purtroppo, una novità per i correntisti di Monte dei Paschi di Siena. Già lo scorso 12 settembre, infatti, sia l’app che il sito dell’Istituto avevano impedito ai clienti di svolgere qualsivoglia operazione, dall’accesso ai servizi generali del digital banking, a causa di un problema informatico. In quel caso il problema era andato avanti per due giorni consecutivi, precedente questo che si spera possa non verificarsi anche in quest’ultimo caso.

Anche a settembre scorso, i correntisti avevano lamentato i problemi accusati avvalendosi del portale Downdetector.

Un periodo nero per le banche (e i correntisti)

Quanto avvenuto oggi ai correntisti di Monte dei Paschi di Siena e Widiba sta purtroppo diventando un evento non così raro per i correntisti italiani che, senza alcuna possibilità di potersi preventivamente preparare, si ritrovano vittime di down informatici che impediscono tutte le operazioni che generalmente possono essere svolte tramite home banking.

La scorsa settimana, ad esempio, un caso simile aveva interessato Intesa Sanpaolo che, solo dopo diverse ore, era riuscita a riportare la situazione alla normalità. Il risultato era stato che dalle prime ore del mattino e fino a circa le 20:30 del 2 dicembre i clienti della banca non avevano potuto vedere il proprio saldo bancario o svolgere qualsiasi attività. Ironia – si fa per dire – della sorte, proprio in quel lunedì era previsto per i pensionati l’accredito dell’assegno di dicembre, quello più atteso per via dell’aggiunta della tredicesima.