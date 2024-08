Fonte: ANSA Le previsioni meteo indicano temporali e caldo estremo.

L’afa concede un minimo di tregua agli italiani, con temporali a macchia di leopardo che stanno interessando soprattutto il Nord, il Centro e la Sardegna. L’anticiclone africano Caronte ha infatti ceduto il passo correnti instabili che hanno determinato precipitazioni passeggere in tutto il territorio del Belpaese e portato un po’ di ristoro dal caldo record che sembra ormai una costante di questa strana estate 2024.

La grandine ha causato disagi e bloccato la viabilità nelle regioni settentrionali, causando forti disagi soprattutto in Piemonte e Toscana. Proprio per quest’ultima e per una vasta area che comprende le Marche e l’Abruzzo è stata diramata l’allerta gialla temporali della Protezione Civile per sabato 3 agosto. A ogni modo il caldo estremo non è finito e continuerà almeno fino a lunedì 5 agosto.

Le città con il bollino rosso e con il bollino arancione

Il Ministero della Salute ha indicato le città a rischio del week-end a causa dell’ondata di calore, che non accenna ad arrestarsi. Ecco quelle con il bollino rosso del 3 agosto 2024:

Bologna;

Campobasso;

Firenze;

Frosinone;

Latina;

Perugia;

Rieti;

Roma;

Viterbo.

Con il bollino arancione:

Bari;

Campobasso;

Palermo.

Bollino giallo invece per:

Ancona;

Bolzano;

Catania;

Civitavecchia;

Genova;

Messina;

Pescara;

Reggio Calabria;

Torino;

Trieste;

Venezia.

Per domenica 4 agosto, invece, il bollino rosso è previsto per le città di:

Campobasso;

Frosinone;

Latina;

Perugia;

Rieti;

Roma;

Viterbo.

Con il bollino arancione:

Campobasso;

Palermo.

Avranno invece il bollino giallo:

Ancona;

Bolzano;

Cagliari;

Catania;

Civitavecchia;

Genova;

Messina;

Trieste;

Venezia.

Cosa (non) fare con il bollino rosso e arancione

Il Ministero della Salute emette dei bollini per segnalare i livelli di allarme per le ondate di calore, che indicano la gravità della situazione e aiutano i cittadini a difendersi dalle temperature estreme. Il livello massimo di allarme, corrispondente al bollino rosso, indica condizioni di emergenza anche per le persone sane e attive. È importante in questi casi:

evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata;

bere molta acqua per evitare la disidratazione;

indossare abiti leggeri e di colore chiaro;

utilizzare ventilatori o aria condizionata per rinfrescarsi;

prestare attenzione e cure adeguate ai soggetti a rischio.

Il livello 2 rappresenta un allarme medio-alto ed è indicato con il bollino arancione. Indica che le condizioni meteo possono rappresentare un rischio significativo soprattutto per le persone vulnerabili, come gli anziani, i bambini e i soggetti con malattie croniche. In questo caso è consigliabile:

limitare le attività fisiche intense all’aperto durante le ore più calde;

bere regolarmente acqua, anche se non si avverte la sete;

indossare abiti leggeri e di colore chiaro;

cercare di rimanere in ambienti freschi e ventilati il più possibile;

verificare che le persone vulnerabili abbiano accesso a un ambiente fresco.

Il bollino giallo equivale invece al livello 1 di pre-allarme, con le condizioni esterne che possono rappresentare un pericolo per la salute della popolazione. Pur non trattandosi di un’emergenza, bisogna comunque prendere le dovute precauzioni ed evitare di rimanere a lungo all’aperto e sotto il sole.

Lungi dall’essere un anno senza estate, come qualcuno aveva erroneamente previsto a inizio giugno, il 2024 si sta rivelando particolarmente afoso a causa della permanenza dell’anticiclone africano, che non viene contrastato, come in passato, dal ciclone atlantico.

Le previsioni meteo del week-end del 3 e del 4 agosto

Le previsioni meteo per il primo week-end di agosto, quello del 3 e del 4 agosto, indicano tempo variabile e incerto per l’arrivo di aria più fresca in alcuni settori. Sabato mattina arrivano piogge sparse, temporali e rovesci in Veneto, Emilia-Romagna e sulle coste marchigiane. Nel pomeriggio saranno coinvolte anche le coste abruzzesi.

Con l’avanzare della giornata, aumenterà la nuvolosità sui monti e saranno possibili temporali isolati sulle Alpi di Nord Est e sull’Appennino centrale, così come nelle zone interne di Campania, Puglia e sui monti della Sicilia.

Domenica il tempo sarà prevalentemente soleggiato, tranne sull’arco alpino, dove potrebbero verificarsi temporali isolati già dal mattino. Nelle ore più calde, la nuvolosità aumenterà sui monti con la formazione di qualche temporale isolato sull’Appennino centro-meridionale, che si esauriranno rapidamente in serata. Le coste godranno di una giornata di sole, con caldo record e temperature in generale sopra la media in tutto il Paese.