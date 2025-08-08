Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Weekend da bollino nero con 12 milioni in viaggio.

Bollino nero nel secondo fine settimana di agosto. Con l’avvicinarsi di Ferragosto, sempre più vetture sono in circolazione sulla rete autostradale italiana. Secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale Anas, nello specifico, sono attesi oltre 12 milioni di spostamenti.

Confermato il calendario annunciato il mese scorso, che prevedeva senza troppe sorprese gli alti numeri di vetture in movimento sulle strade italiane. Particolarmente critica la mattina di sabato 9 agosto, ma non va meglio nelle ore successive, in cui si alterneranno bollino rosso e bollino nero. Ci sono tratti di strada e autostrada più interessati e per chi viaggia sarebbe meglio tentare di evitarli.

Weekend 9-10 agosto da bollino nero

Nella giornata di sabato 9 e domenica 10 agosto si attende il picco dell’esodo estivo. Secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale Anas, per questo fine settimana si attendono oltre 12 milioni di spostamenti di autoveicoli.

Per garantire una circolazione il più fluida possibile, Anas ha annunciato la chiusura di ulteriori cantieri rispetto al piano Esodo estivo. A partire da giovedì 7 agosto sono stati fermati un totale di 1.392 cantieri, oltre l’83% di quelli normalmente attivi (1.672).

Attenzione particolare, avvisa Anas, per la giornata di sabato 9 agosto: la viabilità italiana sarà da bollino nero, con grandi spostamenti dai centri urbani verso le località di villeggiatura di mare al Sud e di montagna al Nord, o anche verso i confini di Stato. Il rientro sarà leggermente più scorrevole: domenica 10 agosto pomeriggio è previsto infatti un bollino rosso.

Quali strade evitare?

Gli itinerari più congestionati saranno in direzione Sud, sulle le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e ionica, ma anche lungo i valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia.

Nello specifico, come comunicato da Anas, gli itinerari turistici presi d’assalto saranno:

la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;

le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

la statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna; la statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;

l’itinerario E45 (SS 675 e SS 3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il Nordest con il Centro Italia;

le direttrici SS 1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e SS 16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al Nord, invece:

i raccordi autostradali RA 13 e RA 14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine;

la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia;

la statale 45 di Val Trebbia in Liguria e la statale 26 della Valle D’Aosta;

la statale 309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 di Alemagna in Veneto.

Calendario del traffico: altri bollini

Il weekend del 9-10 agosto non sarà l’ultimo difficile. Anche la settimana di Ferragosto vedrà molte auto in circolazione sulle strade e autostrade, con rischi elevati di rallentamenti e lunghe code.

Ad agosto, superati i primi due weekend critici, ci aspettano dal calendario:

il weekend 15-17 agosto sarà da bollino giallo-rosso, soprattutto in partenza e in ritorno;

critiche (bollino rosso) le giornate di domenica 24 e domenica 31 agosto.

Mentre a settembre, mese molto gettonato per viaggiare, si segnalano alcune giornate critiche, come quella di lunedì 1° settembre e il weekend del 5-7 settembre, con particolare difficoltà per la domenica di rientro in città.