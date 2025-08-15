È un ponte di Ferragosto da bollino rosso. L’Osservatorio Mobilità Stradale dell’Anas stima oltre 12 milioni di spostamenti tra giovedì 14 e domenica 17 agosto: partenze verso mare e montagna, ma anche primi rientri verso le città.
Secondo le previsioni di Viabilità Italia, dopo le congestioni di giovedì pomeriggio e della mattina di venerdì 15 agosto, con le partenze dalle città verso le località di villeggiatura, con traffico intenso in direzione Sud e nei valichi alpini, le criticità si concentreranno:
- sabato 16 agosto, con gli spostamenti brevi per gite e visite a località vicine;
- domenica 17 agosto, con l’esodo da bollino rosso di chi torna dalle vacanze o dal ponte di metà mese.
Scattano anche i divieti per i mezzi pesanti per agevolare la circolazione nelle direttrici principali.
Indice
Le strade più a rischio code
Le direttrici più trafficate saranno quelle che collegano le città al mare o alla montagna.
Al Sud:
- A2 Autostrada del Mediterraneo;
- Statali 106 e 18 in Calabria;
- A19 e A29 in Sicilia;
- Statale 131 in Sardegna;
- Pontina e Appia nel Lazio;
- Itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna;
- Statale 1 Aurelia;
- Statale 16 Adriatica.
Al Nord:
- Raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i confini;
- Statale 36 in Lombardia;
- Statale 26 in Valle d’Aosta;
- Statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto;
- Statale 51 in Veneto.
Cantieri sospesi e più personale in strada
Per facilitare gli spostamenti, fino all’8 settembre Anas ha sospeso o chiuso, nell’ambito del suo piano contro l’esodo estivo, 1.392 cantieri, pari all’83% di quelli attivi.
Sul territorio saranno operative circa 2.500 lavoratori, tra tecnici e personale di esercizio, con un monitoraggio del traffico 24 ore su 24.
I consigli per evitare pericoli alla guida
Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
Lo recita il nuovo spot dell’Anas, spiegato dall’amministratore delegato Claudio Arena Gemme, che ha lanciato un messaggio semplice e diretto:
Mai al volante con il cellulare.
Una recente indagine sugli stili di guida condotta dall’ente ha infatti rilevato che:
- il 51% degli italiani non considera pericoloso superare i limiti di velocità;
- l’11,4% pensa che si possa fare altro mentre si guida.
Appena la metà del campione, il 55,4% degli intervistati, riconosce che la maggior parte degli incidenti dipende da comportamenti errati.
Ricorda ancora l’Ad:
Il ponte di Ferragosto è un momento di festa, ma la voglia di arrivare in fretta non deve farci dimenticare la prudenza. Pianifichiamo con calma e rispettiamo i limiti di velocità per un viaggio sereno.
Prima di partire è meglio sincerarsi delle condizioni di traffico, evitando i momenti della giornata segnalati con bollini neri e rossi, consultando i bollettini presenti sul sito Esodo estivo dell’Anas.
Attenzione poi alla distanza di sicurezza, ai limiti di velocità e alle altre norme del Codice della Strada. Meglio fare pause regolari nei viaggi più lunghi.
I bollini rossi del traffico di Ferragosto
Niente bollini neri, fortunatamente, a Ferragosto e per il resto del mese.
Si segnalano solo traffico intenso (bollino giallo) e traffico intenso con possibili criticità (bollino rosso) a ridosso di week-end e festività.
|Data
|Traffico di mattina
|Traffico di sera
|Divieto mezzi pesanti
|15 agosto (ven)
|Intenso con possibili criticità
|Intenso con possibili criticità
|Dalle 7 alle 22
|16 agosto (sab)
|Intenso
|Intenso
|Dalle 8 alle 16
|17 agosto (dom)
|Intenso con possibili criticità
|Intenso con possibili criticità
|Dalle 7 alle 22
|18 agosto (lun)
|Intenso con possibili criticità
|Intenso
|–
|19 agosto (mar)
|Normale
|Normale
|–
|20 agosto (mer)
|Normale
|Normale
|–
|21 agosto (gio)
|Normale
|Intenso
|–
|22 agosto (ven)
|Intenso
|Intenso con possibili criticità
|–
|23 agosto (sab)
|Intenso con possibili criticità
|Intenso
|Dalle 8 alle 16
|24 agosto (dom)
|Intenso con possibili criticità
|Intenso con possibili criticità
|Dalle 7 alle 22
|25 agosto (lun)
|Intenso con possibili criticità
|Intenso
|–
|26 agosto (mar)
|Normale
|Normale
|–
|27 agosto (mer)
|Normale
|Normale
|–
|28 agosto (gio)
|Normale
|Intenso
|–
|29 agosto (ven)
|Intenso
|Intenso con possibili criticità
|–
|30 agosto (sab)
|Intenso con possibili criticità
|Intenso
|Dalle 8 alle 16
|31 agosto (dom)
|Intenso con possibili criticità
|Intenso con possibili criticità
|Dalle 7 alle 22