La Protezione Civile ha diramato nuovi bollettini di allerta per diverse regioni, tra cui l'Emilia-Romagna, ancora a rischio allagamenti ed esondazioni

Fonte: ANSA Maltempo e allerta meteo anche in Emilia-Romagna.

Ancora allerte meteo sull’Italia nel fine settimana che anticipa il Natale. In tutto 7 regioni sono interessate dai bollettini della Protezione Civile nella giornata di sabato 21 dicembre 2024, con un’area dell’Emilia-Romagna in arancione – e dunque a rischio allagamenti, ancora una volta. Vediamo nel dettaglio che tempo fa questo week-end e durante le festività natalizie.

Allerta meteo in 7 regioni il 21 dicembre

L’allerta arancione (moderata criticità) per rischio idraulico, che indica la possibilità che si verifichino allagamenti dovuti a piene dei fiumi e alluvioni in aree vulnerabili riguarda la Pianura modenese, in Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda l’allerta gialla (ordinaria criticità) per rischio idraulico, che segnala invece l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori e allagamenti locali, sono a rischio:

Calabria (versante tirrenico meridionale);

Emilia-Romagna (costa romagnola, pianura reggiana del Po, bassa collina romagnola, pianura romagnola).

L’allerta gialla per rischio temporali, in previsione di piogge abbondanti, raffiche di vento forti e fulmini, è stata diramata per:

Calabria (versante tirrenico meridionale);

Molise (Frentani, Sannio, Matese, alto Volturno e medio Sangro, litorale);

Sicilia (versante tirrenico, isole Eolie, versante ionico).

L’allerta gialla per rischio idrogeologico, che indica frane, smottamenti ed esondazioni di corsi d’acqua causati dalle piogge, riguarda:

Calabria (versante tirrenico meridionale);

Campania (Cilento, Volturno, Matese, Napoli e area vesuviana, isole e penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini, Tusciano e Sele);

Marche;

Molise (Frentani, Sannio, Matese, alto Volturno, medio Sangro, litorale);

Sicilia (versante tirrenico, isole Eolie, versante ionico);

Umbria (Nera, Corno, Chiascio, Topino).

Previsioni meteo del week-end natalizio

Sabato 21 dicembre inizierà con tempo incerto su gran parte d’Italia. Al Nord le nubi saranno diffuse, ma le piogge si concentreranno solo su alcune zone dell’Emilia-Romagna, come già visto. Il resto del settentrione vedrà cielo nuvoloso, ma senza fenomeni significativi.

Al Centro e al Sud, invece, le condizioni meteo saranno più instabili, con piogge sparse lungo le regioni tirreniche. Potrebbero verificarsi brevi rovesci o temporali. In Sicilia, sono attese piogge al mattino sul versante tirrenico e ionico. Il tempo migliorerà nel pomeriggio. In Sardegna si potranno avere piovaschi locali nelle prime ore del giorno.

Le temperature saranno nella media stagionale, con un leggero rialzo nelle ore centrali della giornata. Sono attesi venti deboli o moderati.

Domenica 22 dicembre il tempo migliorerà nettamente al Nord, con cielo più limpido e sereno per gran parte della giornata. Anche al Centro si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite ampie a partire dalla tarda mattinata.

Al Sud e in Sicilia, invece, le condizioni rimarranno variabili. Saranni presenti nubi e piogge sparse, in particolare lungo le coste del basso Tirreno e del basso Adriatico. In Sardegna il mattino sarà ancora nuvoloso ma il sole farà capolino nel pomeriggio.

Le temperature scenderanno leggermente rispetto a sabato, con correnti fredde. Nel pomeriggio il maestrale inizierà a soffiare con maggiore intensità, soprattutto sulle coste tirreniche e nei mari circostanti, che diventeranno più mossi. Non è previsto tuttavia un bianco Natale a bassa quota, anche se per le previsioni natalizie c’è ancora un largo margine di errore.