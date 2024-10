Le previsioni meteo del fine settimana indicano il ritorno del sereno, anche se per il Veneto e l'Emilia Romagna sono state diramate nuove allerte gialla e arancione

Fonte: ANSA Maltempo nella Bergamasca: nel week-end torna il sereno per le previsioni meteo.

Dopo un week-end di maltempo dovuto al colpo di coda dell’uragano Kirk, che dall’Atlantico ha viaggiato fino all’Europa, toccando Spagna, Francia e parte dell’Italia, non sono rilevate particolari criticità nel nostro Paese: le previsioni meteo indicano infatti un lieve miglioramento ovunque. La Protezione Civile ha comunque diramato l’allerta arancione e l’allerta gialla per due regioni in cui si potrebbero verificare allagamenti anche a causa delle abbondanti piogge del periodo.

Vediamo dunque quali sono le aree a rischio e che tempo farà nel week-end di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024.

Allerta gialla e arancione nel week-end

Per la giornata di sabato è stata decisa l’allerta di moderata criticità per rischio idraulico, dunque l’allerta arancione, per le seguenti aree:

Veneto – Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

La Protezione Civile ha inoltre emanato l’allerta di ordinaria criticità per rischio idraulico, ovvero l’allerta gialla per:

Emilia Romagna – Pianura modenese;

– Pianura modenese; Veneto – Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Il rischio idraulico si riferisce ai danni potenziali e alle situazioni di pericolo derivanti dalle acque interne, come fiumi, torrenti, canali e bacini artificiali, che possono straripare o tracimare a causa di piogge intense o prolungate.

Avviene dunque quando le strutture di contenimento o i corsi d’acqua non riescono a gestire il volume d’acqua, provocando alluvioni, esondazioni e danni a infrastrutture, persone e proprietà, come avvenuto nel Nord Italia a causa del passaggio dell’uragano Kirk.

Cosa fare durante un’allerta arancione o gialla

Durante un’allerta gialla per rischio idraulico bisogna:

monitorare le informazioni ufficiali date dalla Protezione Civile , dalle autorità e dai media;

, dalle autorità e dai media; prestare attenzione ai corsi d’acqua;

evitare spostamenti non necessari;

preparare la casa al meglio assicurandosi che le vie di deflusso dell’acqua non siano ostruite;

tenere pronte le scorte essenziali come acqua, cibo e una torcia pronta.

L’allerta arancione richiede maggiore attenzione perché c’è il pericolo di fenomeni intensi e calamità naturali anche gravi. In questo caso è necessario:

rimanere al chiuso e in zone elevate, lontano da corsi d’acqua e aree soggette a inondazioni;

spostare i veicoli in aree sicure;

sigillare e proteggere la casa, in particolare le parti più basse come le cantine e i piani interrati;

evitare di attraversare strade allagate;

prepararsi a una possibile evacuazione in caso di peggioramento del tempo;

essere pronti a disattivare l’elettricità e chiudere il gas, per evitare incendi ed esplosioni.

È buona norma in tutte le situazioni di emergenza comunicare con i propri cari, evitare le zone pericolose e seguire le istruzioni delle autorità.

Le previsioni meteo di sabato 12 ottobre

Sabato 12 ottobre sarà caratterizzato da condizioni meteo variabili, soprattutto al Nord, con nubi sparse e piogge, in particolare sulle Alpi piemontesi e lombarde e lungo le coste liguri. Nel pomeriggio e verso sera si avranno schiarite più ampie. Nelle regioni del Centro, del Sud e sulle Isole, la giornata inizierà con un cielo piuttosto sereno, salvo qualche annuvolamento dovuto all’umidità notturna nelle zone interne, con velature diffuse in serata. Le temperature minime tenderanno a scendere, rendendo l’aria più fresca al mattino.

Che tempo farà domenica 13 ottobre

Domenica 13 ottobre vedrà un miglioramento generale delle condizioni meteo. Al Nord e su parte del Centro si ripresenteranno delle velature, ma con schiarite più frequenti nel corso della giornata. Al Sud e sulle Isole, l’Aeronautica Militare prevede che il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con una giornata di bel tempo. L’unica eccezione sarà la Liguria, dove ci saranno nubi più compatte e la possibilità di piogge sulla riviera genovese.