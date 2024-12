Non esiste nessuna moneta da 7 euro, la notizia sul nuovo conio in circolo dal 2025 è falsa: ecco cosa è successo

Fonte: 123RF La moneta da 7 euro non esiste

Negli ultimi giorni, sui social media è circolata una notizia che si è diffusa rapidamente ed è stata riportata (in maniera anche un po’ fraudolenta) da diversi siti web: l’arrivo, dal 1° gennaio 2025, di una moneta da 7 euro. La notizia, ovviamente, ha suscitato grande curiosità e una miriade di utenti hanno cominciato a discutere e a condividere articoli che parlavano di questo nuovo conio, proprio come se fosse un prodotto ufficiale in arrivo dalla Zecca di Stato.

Tuttavia, questa storia si è rivelata essere una bufala. La moneta da 7 euro in arrivo nel 2025, infatti, non esiste.

Da dove è partita la notizia (falsa) sulla nuova moneta di 7 euro in arrivo nel 2025

La notizia falsa sulla nuova moneta da 7 euro sembra essere partita dai social media, in particolare da alcuni post e video che hanno iniziato a circolare su piattaforme come Facebook, X (ex Twitter) e Instagram. Questi contenuti, corredati da immagini (anche queste finte) della presunta moneta, sono rapidamente diventati virali. L’origine esatta non è chiara, ma si sospetta che la notizia possa essere stata alimentata da un errore o da un’informazione non verificata diffusa da alcuni utenti.

Le prime tracce di questa bufala portano alla Casa da Moeda, l’istituto responsabile della produzione di monete, banconote e altri strumenti di pagamento ufficiali in Portogallo, che in passato ha emesso monete commemorative molto simili nell’aspetto a quella che in questi giorni è stata spacciata come nuova moneta da 7 euro in arrivo nel 2025.

A questo punto, provando a ripercorrere come potrebbero essere andate le cose, la confusione potrebbe essere nata da un’errata interpretazione di una notizia precedente, che parlava di una moneta da 7 euro in onore di Cristiano Ronaldo, che comunque non è mai stata coniata ufficialmente. Le immagini che invece sono state spacciate per ufficiali, sembrano essere quella della moneta che celebra il 5° centenario del viaggio di Magellano, un prodotto per collezionisti.

C’è da dire infatti che, in entrambi i casi, non si trattava di monete destinate alla circolazione comune ma di monete da collezione.

Come riconoscere la notizia falsa

La storia della moneta da 7 euro è solo una delle tante bufale che girano su internet. La notizia infatti ha iniziato a circolare sui social media, ma non è stata riportata da fonti ufficiali come le zecche di stato, le agenzie di stampa affidabili o le istituzioni finanziarie competenti. Se una notizia non proviene da fonti ufficiali riconosciute, è un campanello d’allarme.

Inoltre, se una moneta di valore simile (come la moneta da 7 euro) fosse stata emessa in uno stato membro dell’Unione Europea, sarebbe stata ampiamente pubblicizzata da enti ufficiali, come la Banca Centrale Europea o i ministeri delle finanze dei vari Paesi. Le monete in circolazione, infatti, devono rispettare regole comuni a livello europeo.

Per evitare di cadere in trappola, è importante seguire questi suggerimenti e adottare un approccio critico e informato quando ci si imbatte in notizie sorprendenti. Se una notizia viene pubblicata in un periodo in cui non ci sono stati annunci ufficiali, o se non ci sono altre fonti credibili che confermano la stessa informazione, potrebbe essere un falso.