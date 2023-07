Elon Musk cambia Twitter: addio all’uccellino, arriva X

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Fonte: ANSA L'annuncio è arrivato con un tweet di Elon Musk, visto da oltre 15 milioni di persone

Elon Musk annuncia la separazione dall’iconico uccellino che ha sempre rappresentato Twitter sin dalla sua fondazione, presentando il nuovo logo X per il social network. “Presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, anche a tutti gli uccelli”, ha condiviso Musk in un post sul sito nelle prime ore di domenica. Il magnate alla guida di Space X, Tesla e Twitter ha inoltre aggiunto: “Se stasera [ieri] riusciamo a creare un logo X sufficientemente valido, lo renderemo disponibile in tutto il mondo domani”.

Come sarà il nuovo logo

Elon Musk ha sorpreso i fan pubblicando un’immagine lampeggiante su Twitter, raffigurante una “X” luminosa. Durante una chat audio su Twitter Spaces, il magnate visionario ha confermato che il logo di Twitter sta cambiando e ha commentato che questa modifica avrebbe dovuto essere fatta molto tempo fa. Questa scelta potrebbe essere ispirata dalla sua azienda spaziale, SpaceX, che è diventata un punto di riferimento per la NASA e i voli spaziali. Non è un segreto che Musk ami il simbolo “X”, tanto che, da quando ha acquisito Twitter, ha modificato il nome commerciale del social network in X Corp.

Si dice che uno dei suoi obiettivi sia quello di creare una super app simile alla popolare WeChat cinese, il che potrebbe essere un passo ambizioso per rendere Twitter una piattaforma più versatile e completa.

La decisione dell’imprenditore di sostituire il logo ha suscitato diverse opinioni tra i follower, diventando un argomento piuttosto divisivo. Elon Musk ha sottolineato che avrebbe dovuto procedere con il cambiamento del logo già da molto tempo, aggiungendo un ulteriore elemento di discussione.

I tentativi di cambiare il logo

Elon Musk ha già provato a cambiare il logo di Twitter in passato. Nel mese di aprile scorso, temporaneamente, l’uccellino è stato sostituito con l’icona del cane Shiba Inu, il simbolo della criptomoneta Dogecoin, a cui Musk si è spesso riferito nei suoi tweet.

Al momento, sembra che la “X” potrebbe diventare il nuovo logo ufficiale di Twitter, secondo quanto dichiarato da Musk sui suoi tweet. Questo cambiamento potrebbe avvenire molto presto, probabilmente già domani. Tuttavia, per il momento, l’uccellino bianco su sfondo azzurro è ancora presente, ma probabilmente non per molto.

Bisognerà quindi aspettare ancora l’uscita del nuovo logo ufficiale, poiché conoscendo l’impulsivo modus operandi di Musk, è molto probabile che già a partire dai prossimi giorni il famoso uccellino azzurro scomparirà completamente. Nonostante l’azienda difficilmente si separerà volentieri da Larry, l’uccellino blu, poiché sul sito si legge che è “la nostra risorsa più riconoscibile” e quindi gli si riserva particolare protezione.

L’arrivo di Threads

Da quando Musk è diventato Ceo di Twitter, non sono stati pochi i grattacapi con cui ha avuto a che fare. Prima delle polemiche per il cambio logo, c’era stato l’arrivo di Threads, l’app di Meta che vuole essere un’alternativa a Twitter. Negli ultimi mesi, Elon Musk ha apportato una serie di modifiche sempre più numerose al famoso uccellino blu, molte delle quali sono state poco gradite agli utenti. Di conseguenza, molti hanno iniziato a spostarsi verso concorrenti come Bluesky e Mastodon. Twitter ha perso 250 milioni di utenti da quando è stato acquisito dal miliardario.