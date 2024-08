Fonte: ANSA Bollino rosso in 9 città: torna il caldo.

Quello appena iniziato sarà un week-end da bollino rosso in diverse città italiane, con picchi fino a 39 °C che anticipano un settembre 2024 con temperature sopra la media. Impossibile dire con certezza cosa ci aspetterà nel resto del mese, ma secondo le previsioni dopo questo fine settimana non dovrebbe tornare più il caldo estremo che abbiamo vissuto per tutta l’estate e fino a questi giorni.

Il colpo di coda dell’estate dovrebbe dunque portare più stabilità termica su tutto il nostro Paese, con valori tra i 27 e i 30 °C, in linea con la nuova normalità del cambiamento climatico, con un settembre caldo ma non particolarmente afoso. Nella prima parte della settimana arriveranno piogge sparse, poi l’alta pressione dovrebbe riportare il caldo sull’Italia a partire dal 4 settembre.

Le città da bollino rosso nel week-end

Intanto il Ministero della Salute segnala per il 30 agosto 2024:

bollino rosso a Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Roma e Trieste;

bollino arancione a Bolzano, Rieti e Verona;

bollino giallo ad Ancona, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Venezia e Viterbo.

Per il 1° settembre 2024 invece:

bollino rosso a Bari e Perugia;

bollino arancione a Campobasso;

bollino giallo ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Allerta ondata di caldo: cosa significa

I bollini rosso, arancione e giallo sono parte del sistema di allerta per le ondate di calore. Indicano i livelli di rischio per la salute delle persone, soprattutto per le categorie più vulnerabili, come anziani, bambini, persone con malattie croniche e chi svolge lavori all’aperto. Ma cosa significa ogni colore?

Bollino giallo – livello 1: il caldo potrebbe iniziare a causare disagi, ma non avrà un impatto diffuso sulla salute pubblica;

bollino arancione – livello 2: il caldo potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute di tutta la popolazione, in particolare su chi è più vulnerabile;

bollino rosso – livello 3: indica un’ondata di calore intensa e prolungata che può avere effetti sulla salute anche delle persone sane.

È consigliabile adottare precauzioni per proteggersi dal caldo record, come evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua e rimanere in ambienti freschi e climatizzati. In caso di livello massimo di allerta è bene evitare sforzi fisici e stare all’aperto, avendo un occhio di riguardo per anziani, bambini e persone con disabilità.

Le previsioni meteo del week-end

Sabato 31 agosto 2024 la giornata inizierà con cielo sereno su gran parte dell’Italia, grazie a un’area di alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile. Nelle prime ore del mattino è previsto l’arrivo di qualche velatura al Nord, mentre sulle Alpi le nubi diverranno più compatte. La probabilità di pioggia resterà bassa. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio si potrebbero formare annuvolamenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia orientale, dove non si escludono rovesci o temporali isolati che andranno esaurendosi verso il tramonto.

Domenica 1° settembre il cielo tenderà a essere meno limpido rispetto al giorno precedente, con nubi alte e sottili che si diffonderanno progressivamente su gran parte del Paese. Sulle Alpi e sull’Appennino ligure la nuvolosità sarà più consistente. Nelle ore centrali della giornata potrebbero verificarsi rovesci e temporali isolati. Lo stesso varrà anche per le montagne del Sud, specialmente in Calabria e Sicilia orientale.

Le temperature rimarranno elevate nel week-end con massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 °C, accompagnate da un leggero aumento dell’umidità atmosferica, che renderà l’aria un po’ più afosa, soprattutto nelle ore pomeridiane. Sono previsti picchi di 39 °C nelle isole. Ricordiamo che le previsioni meteo, anche quelle di fonti autorevoli come l’Aeronautica Militare, possono essere fallibili.