Il fine settimana del 24 e del 25 agosto non risparmia nessuno e sono previsti traffico intenso e caldo afoso in tutta Italia: ecco tutte le previsioni

Fonte: ANSA Traffico da bollino rosso sulle autostrade italiane durante l'ondata di caldo estremo.

È il week-end dei grandi rientri e milioni di italiani si mettono in viaggio per tornare alla quotidianità dopo le meritate ferie. Tra traffico da bollino rosso e ondate di caldo, però, viaggiare su strada sarà una vera impresa. Vediamo le previsioni sulla congestione delle principali arterie stradali e autostradali e il meteo di sabato 24 e domenica 25 agosto 2024.

Traffico del controesodo da bollino rosso: le fasce orarie

Il servizio Viabilità Italia, che fa capo alla Polizia Stradale e prevede la collaborazione, tra gli altri, dell’Anas, che ha sospeso il 70% dei cantieri, e dell’Anci, ha emanato il bollino rosso per questo fine settimana, che sarà caratterizzato dal controesodo estivo.

24 agosto traffico intenso (bollino giallo) nelle ore diurne e traffico intenso con possibili criticità (bollino rosso) di pomeriggio e sera; divieto di circolazione per i veicoli con peso superiore a 7,5 t tra le 8 e le 16;

25 agosto traffico intenso con possibili criticità (bollino rosso) nelle ore diurne e serali; divieto di circolazione per i veicoli con peso superiore a 7,5 t tra le 8 e le 22.

Le strade e le autostrade da evitare nel fine settimana

Nello specifico, le autostrade più trafficate saranno le seguenti:

A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata e Calabria);

A19 Palermo-Catania (Sicilia);

A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia);

A91 Roma Fiumicino (Lazio).

Di seguito l’elenco delle strade statali più congestionate:

SS106 Jonica (Calabria);

SS18 Tirrena Inferiore (Calabria);

SS131 Carlo Felice (Sardegna);

SS148 Pontina (Lazio);

SS7 Appia (Lazio);

SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria);

SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto);

SS36 del Lago di Como e dello Spluga (Lombardia);

SS45 di Val Trebbia (Liguria);

SS26 della Valle D’Aosta (Valle d’Aosta);

SS309 Romea (Emilia-Romagna, Veneto);

SS51 di Alemagna (Veneto).

Saranno poi particolarmente trafficati anche i raccordi autostradali:

RA10 Torino Caselle (Piemonte);

RA13 (Friuli-Venezia Giulia);

RA14 (Friuli-Venezia Giulia);

Grande Raccordo Anulare di Roma (Lazio).

Per concludere, meglio prestare attenzione anche sull’itinerario E45, che comprende le SS675 e SS3 bis (Umbria, Toscana, Emilia-Romagna).

Ondata di caldo in arrivo: quando arriva e quanto dura

Intanto una nuova ondata di calore è attesa nella Penisola a iniziare da questi giorni, con l’anticiclone africano pronto a riconquistare il Mar Mediterraneo e riportare le temperature su livelli estivi. La massa di aria rovente proveniente dal Sahara dominerà tutto il week-end e rimarrà alle nostre latitudini per tutta la settimana, anticipando gli afosi primi giorni di settembre.

In particolare al Centro, al Sud e nelle isole maggiori le temperature continueranno a essere sopra i 30 °C anche in questa ultima fiammata dell’estate. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo a breve termine dell’Aeronautica Militare.

Previsioni meteo di sabato 24 e domenica 25 agosto

Sabato 24 agosto la giornata inizia con cieli sereni su gran parte del Paese, a eccezione di qualche annuvolamento sull’area alpina. Nelle ore centrali si potrebbero sviluppare nubi sparse, con la possibilità di qualche piovasco isolato sulle Alpi Occidentali. Le zone interne del Centro Sud e della Sicilia vedranno un aumento della nuvolosità, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Le nubi tenderanno a dissolversi verso il tramonto, lasciando spazio a cieli più sereni.

Nella giornata di domenica 25 agosto aumenterà la nuvolosità al Nord, dove sono previsti rovesci e temporali, in particolare tra la tarda mattina e il pomeriggio, su Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. In serata spesse velature interesseranno le pianure. Al Centro il cielo resterà sereno per tutta la giornata, mentre al Sud le nubi aumenteranno sulle zone interne di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con qualche possibile rovescio pomeridiano sulla Sila.