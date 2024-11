Fonte: iStock Le previsioni meteo indicano che la novembrata continuerà a lungo.

È già novembrata, con un week-end insolitamente mite per questa prima parte del mese. Si sta consolidando in queste ore sull’Italia un imponente anticiclone caldo, esteso dal Nord Africa all’Europa centrale, che sta regalando alla Penisola giornate dal sapore primaverile, con temperature decisamente sopra la media. Diverse aree del Paese, soprattutto le pianure settentrionali, risentiranno di umidità e nebbia che condizioneranno lievemente la visibilità al mattino.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le previsioni meteo del fine settimana del 1° e del 2 novembre e cosa ci aspetta all’inizio della prossima settimana dopo il ponte di Ognissanti.

Che cos’è la novembrata e perché arriva adesso

Il termine novembrata, ormai largamente diffuso sulla stampa, identifica il bel tempo e le temperature miti della prima parte del mese di novembre. In Italia arriva in genere intorno al 10 del mese, a ridosso dell’Estate di San Martino. Quest’anno è arrivata prima, ad Halloween, in tempo per un lungo week-end di caldo fuori stagione.

Un nucleo anticiclonico si è insediato sul continente prima del previsto a causa dell’unione tra l’anticiclone delle Azzorre e quello africano. Il quadro, particolarmente stabile, ha determinato una sorta di pausa dell’autunno, con temperature ben al di sopra la media e una generale assenza di pioggia.

Il sistema anticiclonico ha però un altro effetto: riduce la circolazione dei venti e facilita la formazione e permanenza della nebbia in pianura e nelle aree costiere, come la Val Padana e le città sull’Adriatico, in particolare durante le ore notturne e alle prime ore del mattino.

Previsioni meteo di sabato 2 novembre

Sabato 2 novembre si apre con la presenza di nebbie e nubi basse nelle pianure del Nord Italia, in particolare lungo il corso del Po, dove la visibilità sarà inizialmente ridotta. La foschia dovrebbe diradarsi rapidamente in mattinata, lasciando spazio a una giornata soleggiata e luminosa.

Le condizioni di bel tempo toccheranno anche le Alpi, mentre sul Centro Sud si potranno osservare leggere velature nel pomeriggio. La Sardegna meridionale potrebbe vedere un po’ di nuvolosità più densa, ma senza rischio di pioggia significativa. L’assenza di venti forti completerà il quadro di stabilità meteorologica per la giornata, rendendo sabato un giorno ideale per attività all’aperto in quasi tutto il territorio nazionale.

Che tempo fa domenica 3 novembre

Domenica 3 novembre le nebbie mattutine saranno meno estese e più isolate, concentrate tra Piemonte e Lombardia. Nelle zone pedemontane del Nord Ovest ci sarà una maggiore copertura nuvolosa, soprattutto al mattino, ma senza piogge. Il resto del Paese godrà di cieli prevalentemente sereni o leggermente velati, con qualche nuvola in più sulla Sardegna orientale.

I venti resteranno deboli nelle prime ore ma andranno aumentando su alcune regioni nel corso della giornata, specie sull’Adriatico, la Liguria e il versante ionico. L’intensificazione del vento provocherà un aumento del moto ondoso nei mari esposti a oriente. Le temperature continueranno a mantenersi gradevoli di giorno, con una leggera flessione nelle massime sulle Alpi e nelle regioni adriatiche, sebbene il clima resterà complessivamente mite.

Il meteo della prossima settimana

La settimana che seguirà, quella del 4 novembre, secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare vedrà ancora l’Italia interessata prevalentemente dall’anticiclone, con stabilità e temperature al di sopra della media su tutto il territorio nazionale.

Una piccola anomalia ciclonica potrebbe influenzare marginalmente la Sardegna e alcune regioni centrali tirreniche, portando un aumento della nuvolosità e precipitazioni su queste aree. Per il resto del Paese il tempo rimarrà stabile con un clima asciutto e temperature gradevoli, che potrebbero continuare ancora a lungo.