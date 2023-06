Meteo, che tempo farà per il ponte del 2 giugno

Fonte: 123RF

Il primo giugno è cominciata l’estate meteorologica, con condizioni meteo che mantengono, però, un carattere primaverile. È poco probabile che le temperature superino i 30°C nei prossimi giorni, a differenza di un anno fa, quando durante il Ponte del 2 giugno si sfiorarono i 40°C.

L’inizio dell’estate meteorologica, dal punto di vista statistico, viene stabilito il primo giugno e si estende fino al 31 agosto. L’inizio dell’estate astronomica, invece, è determinato dal solstizio, che cade generalmente il 20 o il 21 giugno, mentre la fine è segnata dall’equinozio d’autunno, solitamente tra il 22 e il 23 settembre.

Condizioni meteo attuali e prossimi giorni

Per i meteorologi le temperature rimarranno su valori medi, accompagnate da frequenti temporali. L’alta pressione si mantiene saldamente sul Nord Europa, con una notevole carenza di piogge per il periodo.

In sintesi, l’estate meteorologica inizia il primo giugno con condizioni che ricordano ancora la primavera. I temporali saranno ancora frequenti almeno fino a metà giugno. Tuttavia, a partire dal solstizio del 21 giugno, potremmo entrare in una fase più calda, simile agli anni precedenti.

Temporali e temperature sotto i 30°

Per il ponte del 2 giugno le giornate continueranno ad essere simili agli ultimi giorni di maggio, con frequenti temporali e temperature massime che potrebbero rimanere al di sotto dei 30°C. I temporali più intensi sono previsti nel pomeriggio, soprattutto sul versante tirrenico del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Anche la Festa della Repubblica vedrà poche variazioni, con una mattinata poco nuvolosa e un pomeriggio caratterizzato da temporali nelle stesse zone del primo giugno.

Milioni di italiani in viaggio, con incognita meteo

Saranno circa 14,9 milioni gli italiani che approfitteranno del ponte del 2 giugno per trascorrere un lungo weekend o qualche giorno in più fuori casa. Tuttavia, molti sono indecisi a causa del meteo instabile. Secondo l’Osservatorio Turismo di Confcommercio Swg, con un budget medio di 400 euro pro-capite, il giro d’affari generato sfiorerà i 6 miliardi di euro, in linea con gli anni precedenti. L’Associazione Nazionale Albergatori (Assoturismo) segnala che il 78% delle camere disponibili online è già stato prenotato per il ponte del 2 giugno. Si stima che ci saranno 6,2 milioni di presenze turistiche e consumi turistici per un valore complessivo di 800 milioni di euro, con un aumento delle prenotazioni anche in Emilia Romagna.

Confcommercio fa notare che la propensione a partire degli italiani è inferiore di circa il 4% rispetto a un mese fa, a causa dell’incertezza legata alle condizioni meteorologiche che potrebbero scoraggiare le partenze. Nonostante la durata breve del viaggio pianificato, con il 67% delle persone che staranno fuori casa per 1 o 2 notti al massimo, è interessante notare che la metà degli italiani ha scelto una destinazione al di fuori della propria Regione di residenza e il 10% ha optato per una meta all’estero. Il mare risulta la scelta preferita, con il 36% degli intervistati che opta per località balneari, mentre città d’arte, borghi e montagna totalizzano complessivamente il 41% delle preferenze.

Nonostante le incertezze legate al meteo, il ponte del 2 giugno si prospetta come un’opportunità per molti italiani di godersi una breve vacanza e contribuire all’economia del settore turistico.