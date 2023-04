Addio pioggia, spunta la data per il caldo primaverile

Il meteo di aprile ha lasciato tutti senza parole e con un bel po’ di brividi. Temporali e temperature molto basse, trasformando quasi Pasqua in una festività natalizia, scatenando non poche battute sui social. Un trend metereologico che ha estenuato un po’ tutti e ora non si attende altro che il caldo, ma quando arriverà?

Meteo: quando arriverà il caldo

Aprile è stato caratterizzato da grande instabilità meteo, con ricorrenti e violente precipitazioni sul Centro-Sud, che hanno generato grandi e gravi disagi. Una condizione paradossale, considerando come il maltempo non abbia aiutato in maniera netta il problema siccità al Nord-Ovest.

Tutti si chiedono quando arriverà il caldo, e soprattutto se si tratterà soltanto di una finestra temporale passeggera o se avremo modo di rilassarci e programmare le prime gite di stagione.

Brutte notizie per quanto riguarda la prossima settimana, considerando come almeno fino al 20-21 aprile continueremo a subire gli effetti della circolazione depressionaria in quota, a carattere freddo. A ciò si aggiungerà il rafforzamento dell’anticiclone scandinavo, che aumenterà la pressione sul Nord Europa.

Maltempo prolungato ancora per un po’, quindi, con rovesci e grandinate violente. Condizioni meteo che riguardano gran parte dell’Europa ma che muteranno verso la fine della prossima settimana, per poi veder spezzato l’incantesimo gelo a partire dal 25 aprile.

Finalmente l’anticiclone dovrebbe cedere il passo a un’area ciclonica, con l’Italia, e in generale l’Europa Sud-Occidentale, dovrebbe godere di correnti molto più calde provenienti dal Nord Africa.

Ciò vuol dire che tra il 25 aprile e il primo maggio si avrà la prima vera ondata calda, stabile, sul nostro territorio. Il periodo ideale per prenotare un weekend, approfittando magari dei ponti suggeriti dal calendario, considerando come alcune regioni potrebbero superare quota 30 gradi.

Estate 2023 come sarà

In molti guardano già con interesse e speranza all’estate 2023, sognando maniche corte e tanto sole. Viene quindi da chiedersi cosa ci si dovrà attendere dalla prossima stagione, che potrebbe essere influenzata da un fenomeno noto come El Niño, che si verificherà nell’Oceano Pacifico.

Per quanto ci siano migliaia di chilometri di distanza rispetto alle nostre coste, anche l’Italia potrebbe subirne degli effetti. Ciò si traduce in una seconda parte della primavera più calda del solito, ma soprattutto in un’estate 2023 potenzialmente rovente. Al tempo stesso, però, le elevate temperature e il costante bel tempo potrebbero essere alternate da giornate molto piovose e addirittura burrascose.

Difficile pensare a lunghissimi periodi ininterrotti di sole e caldo. Lo scorso anno il record è stato di 18 weekend consecutivi, da maggio a settembre. Pare proprio che nei prossimi mesi non potremo disfarci dell’ombrello, da tenere sempre con sé, purtroppo, perché da un momento all’altro le piogge potrebbero riprendere, e anche in maniera dura.

Per quanto pare improbabile, l’ultimo episodio molto intenso di El Niño, che risale al 2015-16, portò un superamento della temperatura delle acque oceaniche di +3°C rispetto alla norma. Un quantitativo di calore eccessivo che è stato poi ceduto all’atmosfera, generando un aumento della temperatura a livello globale. La sua ricorrenza è di 3-5 anni, circa, e nella prossima estate, insieme con l’impatto del riscaldamento climatico, potremo aspettarci condizioni a tratti devastanti.