Meteo, Nord in allerta arancione con divieti per i cittadini, fuoco al Sud

Fonte: ANSA In arrivo maltempo su tutta l'Italia, con forti temporali

Il maltempo martella lo Stivale e le Regioni in cui si prevedono i maggiori disagi vanno in stato di allerta. Allerta che è rossa in Lombardia in parte della provincia di Sondrio. Allerta arancione e gialla nel resto del territorio.

Meteo, allerta in Lombardia

Ne dà notizia la Protezione civile tramite il suo bollettino. L’allarme è legato alla perturbazione di origine atlantica che è già attiva sulle Regioni del Nord-Ovest e che potrebbe intensificarsi ulteriormente andando a espandersi sulle Regioni del Centro (in particolare sul versante tirrenico) portando piogge generalizzate anche di forte intensità, ma anche grandine e forti venti con episodi di downburst (violente colonne di vento che si abbattono al suolo provocando danni).

L’allerta arancione è stata emanata in:

Friuli Venezia Giulia,

Liguria,

Provincia autonoma di Bolzano,

ampi settori del Piemonte,

parte della Toscana

Veneto.

Sono invece in allerta gialla:

Abruzzo occidentale,

Campania,

parte dell’Emilia- Romagna,

resto di Toscana,

Veneto e Piemonte,

Lazio,

parte del Molise,

Provincia autonoma di Trento,

ampi settori della Sardegna,

Umbria,

Valle d’Aosta.

Gli stati di allerta si devono all’intensificazione del ciclone Poppea che potrebbe diventare uragano. Anzi, medicane secondo la più recente nomenclatura. Un medicane non è altro che un uragano mediterraneo (mediterranean hurricane), un fenomeno di dimensioni più contenute rispetto agli uragani tradizionali, ma potenzialmente dannoso.

Le intense piogge e i forti venti potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche nei vari territori, soprattutto in quelli già colpiti in tempi recenti da fenomeni simili.

A parte le Regioni, l’allerta meteo riguarda anche le singole città: a Genova, ad esempio, dopo la caduta di 80 millimetri di pioggia in meno di un’ora, l’allerta arancione è stata prorogata fino alle 15:00 di lunedì 28 agosto. L’allerta verrà poi derubricata a gialla fino alle 20:00. Sempre a Genova fino a martedì 29 allerta per chi va per mare per mareggiate intense e burrasca con forte vento.

Disagi anche nella vicina Rapallo, dove di millimetri di pioggia ne sono caduti oltre 65. Segnalati danni a causa dei fulmini in provincia di La Spezia, anche con un incendio che è stato presto domato dai vigili del fuoco.

Divieti attivi nel comune di Genova

A causa dei nubifragi previsti, fino a martedì 29 agosto nella città di Genova viene fatto divieto di transito a motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro. Viene confermata la chiusura di cimiteri e parchi, attualmente già chiusi per il maltempo.

Nella giornata di lunedì 28 agosto chiusi gli accessi pubblici al mare e alle scogliere nel territorio comunale.

I cittadini genovesi sono inoltre invitati a:

prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che a bordo di un veicolo;

nell’avvicinarsi al o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che a bordo di un veicolo; evitare la sosta sul litorale, sulle strade costiere, su moli e pontili;

seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione al sito http://www.allertaliguria.gov.it del bollettino di vigilanza/avviso meteo;

evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali;

e l’uso delle e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali; mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee;

prestare attenzione ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi).

I divieti attivi nel comune di Milano

Divieti attivi anche a Milano. In una nota, Palazzo Marino informa che durante le allerte meteo fino al 31 agosto vige il divieto di frequentare parchi e aree verdi. Il Comune suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, sotto i dehors e le tende. Si richiede di mettere in sicurezza gli oggetti e i vasi sui balconi e tutto ciò che possa venire spostato dal vento.

Frana blocca l’alta velocità

Per una frana in Savoia sospesi i treni ad alta velocità della tratta Milano-Parigi. Si invita a monitorare il sito di Trenitalia per controllare lo stato dei servizi.

Incendi in Sicilia

Mentre il Centro-Nord e alcune aree del Meridione si preparano ad affrontare il maltempo, la Sicilia torna a bruciare. Nella giornata di domenica 27 agosto un incendio si è sviluppato nelle campagne di Trapani e ha raggiunto la pista dell’aeroporto di Birgi causato la sospensione dei voli per 4 ore. 200 turisti sono stati salvati via mare nella Riserva dello Zingaro. Alle 19:30 di domenica 27 l’aeroporto di Trapani Birgi è tornato operativo.