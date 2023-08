Meloni paga il conto di italiani scappati dal ristorante in Albania

Fonte: ANSA Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Ha rischiato di diventar un caso politico la fuga senza pagare di quattro italiani da un ristorante di Berat, in Albania. Dopo che l’episodio è diventato virale grazie alla diffusione sui social del video che mostra i connazionali darsela a gambe dal locale, Giorgia Meloni ha dato disposizioni all’ambasciata di regolare il conto, attirandosi però le critiche in patria. Per questo la premier è voluta tornare sulla vicenda chiarendo che i soldi per pagare la cena li ha sborsati personalmente lei.

La vicenda

Nel filmato diventato virale in Albania, si vedono i quattro turisti che scappano dall’hotel-ristorante dopo aver mangiato a scrocco, senza pagare il conto di 80 euro.

L’episodio è stato raccontato dal premier albanese Edi Rama il quale ha riportato la reazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il loro incontro a Valona: “Tutti ridevano – ha riferito Rama – Lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: ‘Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere di rispetto all’estero'”.

La nota della diplomazia italiana a Tirana è stata effettivamente diffusa: “Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat. Gli italiani – è la conclusione della nota – rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano”.

Le critiche dalle opposizioni

L’iniziativa della premier ha però finito per attirare le critiche da parte di alcune opposizioni. “Se vai in discoteca e ti ubriachi non ti preoccupare: prendi il taxi, paga Salvini. Sei in vacanza e ti va di scappare da un ristorante senza saldare? No problem, paga Meloni, coi soldi dei contribuenti”, ha ironizzato Riccardo Magi di +Europa.

“Dopo aver detto che è cretino chi paga le tasse, perché tanto c’è il condono – è stato l’affondo di Lia Quartapelle del Pd – ora dicono che sono cretini quelli che pagano il ristorante, perché se Meloni è in vacanza lì, a pagare ci pensa l’ambasciata”. “Il ristorante in Albania lo deve pagare Meloni”, ha protestato Osvaldo Napoli di Azione.

Per cercare di mettere un punto sulla vicenda sui, social è arrivata la replica di Giorgia Meloni: “Mentre mi trovavo in Albania il Primo Ministro Rama – ha raccontato la premier – mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il conto. Il ristoratore, dopo che le immagini della fuga erano diventate virali, aveva detto che era comunque felice perché i nostri connazionali avevano mangiato bene ed erano rimasti contenti.” (qui avevamo parlato delle vacanze in Albania di Giorgia Meloni).

“Mi sono vergognata – ha scritto la presidente del Consiglio – perché l’Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all’estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri. Allora ho deciso di chiedere all’ambasciatore di andare a saldare il conto, che ho pagato personalmente.”

“Niente di che, infatti io non ne ho neanche dato notizia – ha concluso – Eppure anche questo in Italia ha creato polemica, da parte di un’opposizione che evidentemente preferisce un’altra immagine dell’Italia. Me ne dispiace perché speravo che almeno su una cosa così banale si potesse essere tutti d’accordo.”