Politica in ferie: da Meloni a Salvini, dove vanno in vacanza

Un lungo stop, dai primi di agosto alla prima settimana di settembre, poi sarà ora di ritornare al lavoro per tener fede alle promesse fatte qualche mese fa. Non parliamo di italiani comuni, anzi, si tratta dei politici che chi dal 3 agosto e chi ancora proprio in queste ore, hanno chiuso le valigie per andare in vacanza sfruttando la chiusura del Parlamento e lo stop “forzato” ai lavori del Governo. Ferie per deputati e senatori, che da mesi organizzano le partenze in vista della chiusura nota di Montecitorio e Palazzo Madama, ma anche per ministri e premier, con Giorgia Meloni che una volta finiti gli impegni istituzionali si godrà qualche giorno la famiglia. Stessa cosa per l’alleato Matteo Salvini, così come per gli esponenti dell’opposizione. Ma dove andranno in vacanza?

La politica si sposta in Puglia

Quella del 2023 è l’estate delle prime volte, la prima come presidente del Consiglio per Giorgia Meloni e la prima della politica italiana senza Silvio Berlusconi. Politici che però, dopo tanto lavoro a poco meno di un anno dall’insediamento del nuovo Parlamento, staccano la spina per godersi qualche giorno di meritato relax.

Lo farà di certo la premier Giorgia Meloni che, secondo quanto trapela, dovrebbe raggiungere nei prossimi giorni la Puglia tra il Salento e Valle d’Itria. Con lei l’inseparabile figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno, ma non è escluso che la vacanza sia allargata anche alla famiglia, con la sorella Arianna e il cognato Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che potrebbero raggiungerli. Per Meloni, però, sarà uno stop di qualche giorno, perché subito dopo Ferragosto ricomincerà a lavorare.

Puglia anche per Licia Ronzulli che ha scelto Margherita di Savoia, località marina a circa un’ora da Foggia, da cui viene la sua famiglia. Verso Bisceglie anche il capogruppo del Senato del Pd Francesco Boccia che però, prima di fare ritorno verso la sua Puglia, farà tappa in Sardegna, tra le mete più ambite in Italia per le vacanze.

Raffaele Fitto, ministro degli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, sarà anche lui in Puglia, così come il presidente dei deputati M5s Francesco Silvestri che poi si sposterà in Calabria.

Gli altri in vacanza

C’è chi invece non passerà tutta le ferie al mare, come Matteo Salvini. Dopo le estati trascorse al Papeete, il vicepremier nonché ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture quest’anno ha deciso di godersi qualche giorno al fresco in montagna. Secondo i più informati, infatti, il leader del Carroccio è atteso in Trentino, nella zona di Pinzolo.

Montagna anche per la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga, che ha scelto la Lombardia per poi spostarsi anche verso il mare della Romagna. E in spiaggia passerà le vacanze anche il leader dei Verdi, Angelo Bonelli.

Scelgono invece l’estero Carlo Calenda e Nicola Fratoianni. Il leader di Azione, infatti, ha scelto di portare i figli a visitare la Normandia e i luoghi dello sbarco americano del 1944. Poi andranno verso il mare de La Rochelle, nella Nuova Aquitania francese. Fratoianni, invece, cambia direttamente continente, volando alla volta della California dove si godrà qualche giorno di relax.