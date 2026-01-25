L'ex pugile e influencer Massimiliano Buccheri è stato arrestato sotto casa della ex fidanzata Zoe Mallucci, anche lei influencer: la polizia lo cercava da un mese

ANSA/Instagram @massimiliano_buccheri Chi è Massimiliano Buccheri, accusato di stalking verso l'influencer Zoe Mallucci

L’influencer ed ex pugile Massimiliano Buccheri è stato arrestato dalla polizia a Roma, dopo essere stato avvistato sotto casa della ex fidanzata Zoe Mallucci, anche lei influencer, lo scorso ottobre. Le forze dell’ordine lo cercavano da un mese per notificargli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arresto è stato relativamente tranquillo.

Buccheri era già stato sottoposto a una misura simile un mese fa proprio perché accusato di stalking nei confronti di Mallucci. L’ex pugile si era però reso irreperibile, mentre la polizia doveva notificargli la custodia cautelare per la condanna relativa a un altro reato. Ora, a questa, andrà ad aggiungersi nuovamente l’accusa di stalking, che Buccheri nega.

L’arresto di Buccheri

L’arresto di Buccheri è avvenuto nella mattinata di sabato 24 gennaio 2026. L’uomo sarebbe stato notato da alcuni agenti delle volanti del commissariato di Ponte Milvio mentre passeggiava in via Monterosi. Dopo un primo approccio, in cui i poliziotti hanno provato a fermarlo, l’uomo si è divincolato ed è fuggito nel cortile di un palazzo.

A quel punto gli agenti hanno chiamato i rinforzi e sul posto sono arrivate 12 volanti della polizia, con 20 uomini a bordo in totale, che hanno circondato l’isolato in cui Buccheri si trovava. L’ex pugile ha quindi deciso di consegnarsi spontaneamente alla polizia, che gli ha notificato due diversi provvedimenti.

Il primo era una condanna in via definitiva per un reato minore, mentre il secondo era di custodia cautelare per lo stalking della sua ex fidanzata, Zoe Mallucci. Non è la prima volta che l’influencer denuncia il comportamento di Buccheri, che dopo la fine del loro rapporto, avvenuta più di due anni fa, avrebbe cominciato a seguirla e a minacciarla con appostamenti e messaggi minatori.

Chi è Massimiliano Buccheri

Massimiliano Buccheri è un ex pugile la cui carriera è stata segnata da una grave malattia, che lo aveva portato a sospendere prematuramente la sua attività agonistica. Nel 2023 tornò sul ring per quello che a oggi è il suo ultimo incontro, ma l’anno successivo si torna a parlare di lui per ragioni diverse.

Nel 2024 infatti termina la sua relazione con l’influencer Zoe Mallucci che lo accusa di essere eccessivamente possessivo. Secondo la ricostruzione di Mallucci stessa, Buccheri avrebbe iniziato a seguirla dopo la rottura, fino ad arrivare a ricattarla minacciando la diffusione di un video privato. Nella denuncia che ha portato alla custodia cautelare di Buccheri anche la descrizione di episodi di risse, pedinamenti e minacce nei confronti di un’amica dell’influencer.

Chi è Zoe Mallucci

La denuncia di Mallucci risale a fine ottobre 2025, quando Buccheri si sarebbe presentato sotto casa di un’amica dell’influencer, mentre lei era lì presente. Da qui viene il racconto degli appostamenti e delle persecuzioni che Buccheri ha sempre negato.

Zoe Mallucci è un’influencer con centinaia di migliaia di follower sui social. Oltre alla sua attività su internet, Mallucci è famosa per alcune apparizioni televisive nelle trasmissioni Ciao Darwin e Temptation Island Vip.