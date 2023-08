“Location epica” italiana per la lotta in gabbia Musk-Zuckerberg

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Fonte: ANSA Il ministro Sangiuliano allontana l'ipotesi Colosseo che era circolata nelle scorse settimane

Elon Musk ha ufficializzato che il duello con Mark Zuckerberg si terrà nella suggestiva cornice di Roma, in un luogo di grande valore storico. In un post sui social media, il fondatore di X ha annunciato di aver discusso con le autorità italiane, inclusi il Primo Ministro e il Ministro della Cultura, per ottenere l’approvazione. L’evento combattivo sarà curato dalle rispettive fondazioni di Musk e Zuckerberg. La trasmissione in diretta sarà disponibile sia su questa piattaforma che su Meta.

Come si svolgerà l’incontro

La scena sarà ambientata nell’antica Roma, quindi verrà evitato qualsiasi elemento moderno. Tutti gli aspetti dell’organizzazione saranno realizzati con profondo rispetto per la storia e il presente dell’Italia. I proventi dell’evento saranno devoluti in beneficenza a sostegno dei veterani. In passato si era ipotizzato che il Colosseo potesse ospitare l’evento, ma il Ministro Sangiuliano ha recentemente moderato l’entusiasmo, affermando che, pur essendo in fase di valutazione l’organizzazione, l’evento benefico non avverrà a Roma.

L’idea di un incontro di lotta libera tra Musk e Zuckerberg era stato avanzato dal primo dopo la creazione da parte di Meta del social network Threads, considerato diretto concorrente di X.

Le parole di Sangiuliano

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha affermato: “Ho avuto un lungo e cordiale dialogo con Elon Musk, nel quale abbiamo discusso della nostra condivisa passione per la storia dell’antica Roma. Stiamo attualmente valutando come organizzare un imponente evento benefico ispirato alla storia, con un forte rispetto e protezione dei luoghi coinvolti. Tuttavia, desidero precisare che l’evento non avrà luogo a Roma.” Sangiuliano, ha aggiunto: “Inoltre, è prevista un’importante somma di denaro, che ammonta a diverse decine di milioni di euro, da destinare a due prestigiosi ospedali pediatrici italiani. Questi fondi contribuiranno all’ampliamento delle strutture ospedaliere e alla ricerca scientifica per affrontare le malattie che colpiscono i bambini”.

L’ipotesi Pompei

Nel dibattito sulle possibili location, emerge con forza l’opzione di Pompei. Questa suggestione ha catturato l’immaginazione del sindaco Carmine Lo Sapio, che nutre il fervido desiderio che l’evento possa svolgersi nell’Anfiteatro del Parco Archeologico, tra i siti più frequentati a livello globale.

Lo Sapio esprime il suo auspicio che Pompei possa diventare la cornice ideale: “Sarebbe un contesto perfetto, e lo spero sinceramente.” “Il complesso archeologico di Pompei,” sostiene il sindaco, “già di per sé richiama l’attenzione a livello mondiale. Negli ultimi tempi, grazie anche agli eventi di portata internazionale che si sono svolti qui, sta suscitando un entusiasmo sempre crescente. Non posso fare altro che sperare che la decisione del Ministro Sangiuliano, riguardo alla scelta della sede per il confronto tra questi due giganti dei social media, cada proprio su Pompei.”

Dopo essere riemersa alla luce, Pompei ha accolto eventi musicali indimenticabili, tra cui la registrazione dei Pink Floyd a Pompei, così come concerti live. Un ulteriore segnale che punta verso le pendici del Vesuvio è l’evidente passione dichiarata dallo stesso Sangiuliano per gli Scavi di Pompei, che considera un simbolo di rinascita culturale italiano. Tuttavia, è importante sottolineare che fino a quando non verrà ufficialmente annunciata, la location rimarrà incerta. Potrebbe essere l‘Arena di Verona, la Valle dei Templi di Agrigento o il Parco Archeologico di Paestum. L’aspetto del confronto è altrettanto avvolto nel mistero. I due titani dei social media potrebbero competere utilizzando arti marziali, anche se è ragionevole presumere che non si tratterà di uno scontro brutale.