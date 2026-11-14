L'Ue raccomanda alle famiglie scorte per tre giorni senza servizi: acqua, cibo, medicinali, contanti e un power bank, in casa e nello zaino

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iStock Dall'acqua potabile ai contanti, passando per medicinali, cibo e power bank: le indicazioni europee per affrontare tre giorni senza servizi essenziali

Acqua potabile, cibo a lunga conservazione, medicinali, torce, batterie e denaro contante. Sono alcuni degli oggetti da preparare per affrontare le prime 72 ore di un’emergenza, secondo le raccomandazioni dell’Unione europea. Le indicazioni europee servono a garantire una prima autonomia alle famiglie in caso di blackout, calamità naturali, interruzioni delle comunicazioni e altre crisi. Il kit di sopravvivenza non è obbligatorio e non richiede necessariamente acquisti particolari. Molti prodotti sono già presenti nelle abitazioni: occorre organizzarli, controllarli e conservarli in un luogo accessibile.

Perché serve un kit di sopravvivenza per 72 ore

Il kit di sopravvivenza per 72 ore serve a garantire una riserva di beni essenziali quando i normali servizi non sono disponibili. Un blackout prolungato, un’alluvione o un terremoto possono rendere difficile acquistare alimenti, utilizzare l’acqua corrente, comunicare o raggiungere una farmacia. Le prime 72 ore rappresentano una fase importante nella gestione delle emergenze. In questo periodo i soccorsi potrebbero essere impegnati negli interventi più urgenti, mentre il ripristino delle infrastrutture può richiedere tempo.

Con le raccomandazioni europee si permette alle famiglie di affrontare autonomamente le necessità immediate, riducendo la dipendenza dai servizi temporaneamente interrotti. Preparare il kit non significa prevedere un’emergenza imminente, ma organizzare in anticipo le risorse necessarie qualora si verificasse una situazione critica.

Kit di sopravvivenza per 72 ore, quanta acqua e quale cibo conservare

La prima scorta riguarda l’acqua potabile. Le autorità olandesi, nell’ambito della campagna governativa Denk Vooruit, consigliano 3 litri per persona al giorno, destinati a bere, preparare alimenti e curare l’igiene essenziale. Per tre giorni servirebbero 9 litri a persona, 18 litri per due persone e 36 litri per una famiglia di quattro componenti.

Per il cibo è preferibile scegliere prodotti che non richiedono frigorifero o fornelli: legumi e tonno in scatola, crackers, frutta secca e barrette energetiche. È utile aggiungere un apriscatole manuale. Le quantità devono coprire almeno tre giorni, considerando anche le esigenze alimentari specifiche.

Torce, radio e power bank: cosa serve durante un blackout

In assenza di elettricità, alcuni dispositivi permettono di mantenere le comunicazioni e ricevere informazioni. Una torcia LED con batterie di ricambio consente di illuminare gli ambienti. Una radio portatile a batterie o a manovella può essere utilizzata per seguire gli aggiornamenti delle autorità.

È consigliabile preparare anche un power bank carico, con i cavi necessari per alimentare lo smartphone. Tra gli accessori utili figurano un fischietto per segnalare la propria presenza e batterie compatibili con i dispositivi disponibili.

Medicinali, igiene e contanti: gli oggetti da non dimenticare

Il kit dovrebbe comprendere una confezione per il primo soccorso con cerotti, garze sterili, bende, disinfettante e guanti monouso. Chi segue terapie continuative deve considerare una scorta adeguata dei propri medicinali, verificandone conservazione e scadenze. Servono anche sapone, salviette umidificate, carta igienica, assorbenti e sacchetti per i rifiuti.

Il denaro contante può risultare necessario se bancomat e pagamenti elettronici smettono temporaneamente di funzionare. Nei Paesi Bassi le autorità suggeriscono come riferimento 70 euro per adulto e 30 euro per bambino, ma non si tratta di un importo obbligatorio stabilito dall’Ue.

Kit domestico e zaino di emergenza: come organizzarli

Le raccomandazioni distinguono due modalità di preparazione. Il kit domestico contiene le scorte più ingombranti, come acqua, alimenti, coperte e prodotti per l’igiene, necessarie quando è possibile rimanere nell’abitazione. Lo zaino di evacuazione deve essere leggero e facilmente trasportabile. Dovrebbe contenere documenti, tessera sanitaria, medicinali essenziali, contanti, caricabatterie, torcia, acqua e qualche alimento.

È utile inserire un elenco cartaceo con numeri di emergenza e contatti familiari, un cambio di biancheria e una giacca impermeabile. Chi ha bambini piccoli deve prevedere pannolini e alimenti specifici. Per gli animali domestici servono cibo, acqua, eventuali medicinali e trasportino.

Dove conservare il kit e ogni quanto controllarlo

Le scorte vanno sistemate in un luogo asciutto, facilmente raggiungibile e conosciuto da tutti i componenti della famiglia. Una verifica ogni sei mesi permette di sostituire alimenti scaduti, controllare i medicinali, verificare le batterie e ricaricare il power bank. Durante il controllo occorre aggiornare anche i documenti e gli oggetti personali, adattando il contenuto alla stagione e alle esigenze familiari.