Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Antitrust ha aperto un'istruttoria contro Eurospin

Eurospin, uno dei discount più convenienti d’Italia secondo le rilevazioni annuali di Altroconsumo sul carrello della spesa, è finito sotto la lente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio per verificare presunte pratiche che limiterebbero la concorrenza sui prezzi tra i punti vendita diretti e quelli gestiti in franchising.

Quali sono le società coinvolte

Nel mirino dell’Autorità ci sono Eurospin Italia e cinque società operative territoriali del gruppo:

Eurospin Tirrenica;

Spesa Intelligente;

Eurospin Lazio;

Eurospin Puglia;

Eurospin Sicilia.

L’ipotesi contestata dai tecnici riguarda la violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che vieta gli accordi e le pratiche capaci di alterare il libero gioco della concorrenza sul mercato.

Qual è il capo d’accusa

Al centro dell’indagine c’è il modo in cui la casa madre condiziona l’attività dei franchisee, cioè gli imprenditori indipendenti che aprono e gestiscono un supermercato con l’insegna Eurospin restando però soggetti giuridici autonomi.

Secondo le regole europee sulla distribuzione commerciale, l’azienda titolare del marchio può consigliare un listino o indicare un tetto massimo, ma non può impedire al negoziante affiliato di applicare sconti o ridurre autonomamente i prezzi al pubblico.

Come Eurospin controlla i prezzi dei franchisee

Secondo l’ipotesi dell’Antitrust, il gruppo avrebbe adottato un meccanismo informatico molto rigido:

il gruppo fisserebbe in modo vincolante i prezzi di rivendita dei prodotti forniti ai punti vendita, che coprono la quasi totalità dell’assortimento sugli scaffali;

il blocco verrebbe imposto direttamente attraverso il software di gestione delle casse, impedendo ai titolari dei negozi in franchising qualsiasi modifica al ribasso.

Togliere ai gestori affiliati la possibilità di ribassare i listini eliminerebbe di fatto la concorrenza tra i diversi supermercati della stessa insegna presenti sul territorio.

Perché l’indagine pesa sul carrello della spesa

Se il controllo esercitato dalle società del gruppo si rivelasse davvero così stringente, tutti i punti vendita finirebbero per allinearsi sugli stessi importi. Qualora i sospetti dell’Agcm risultassero fondati, i consumatori sarebbero stati privati della possibilità di beneficiare di promozioni locali e ulteriori margini di risparmio proprio in una fase segnata dai rincari alimentari.

L’inchiesta è già entrata nella fase operativa: i funzionari dell’Autorità, affiancati dai militari del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno eseguito ispezioni nelle sedi di Eurospin Italia, Spesa Intelligente ed Eurospin Tirrenica, oltre che in alcuni supermercati affiliati, per acquisire documentazione contrattuale e riscontri sui sistemi informatici utilizzati alle casse.